EL: Kozák vníma Slovan v Európe pozitívne: Musíme v tom pokračovať

Na snímke zľava brankár Slovana Dominik Greif a tréner Slovana Ján Kozák mladší. Foto: TASR/Jaroslav Novák Foto: TASR/Jaroslav Novák

Bratislava 29. decembra (TASR) - Tréner futbalistov Slovana Bratislava Ján Kozák ml. pochválil svojich zverencov aj napriek prehre. Vo štvrtkovom zápase Európskej ligy Slovan prišiel o body v Istanbule s Besiktasom v úplnom závere, no kormidelník "vyzdvihol hru svojho tímu. Napriek tomu, že slovenský majster stratil šancu na postup do ďalšej fázy, zhodnotil Kozák vystúpenie v K-skupine pozitívne.Slovan viedol vo Vodafone Parku po prvom dejstve 1:0, ale po prestávke domáci skóre otočili. Víťazný gól dal v nadstavenom čase z penalty Adem Ljajič.uviedol Kozák na pozápasovej tlačovej konferencii. Tréner Slovana sa po záverečnom hvizde dostal do kontroverzie s trénerom domácich Abullahom Avcim, ale čo sa stalo, nechcel rozoberať:Celkové vystúpenie Slovana v K-skupine Kozák zhodnotil dobre, teší ho najmä herné zlepšenie po jeho nástupe na trénerskú lavičku. Mužstvo prebral na konci júla po neúspechu v predkole Ligy majstrov, Slovan sa nepredral do ďalšej fázy po dvojzápase s majstrom Čiernej Hory Sutjeskou Nikšič.Pred zápasom v Istanbule riešil tréner jeden otáznik, koho postaví na pravú stranu obrany za chorého Jurija Medveděva. Dôveru napokon dostal Kenan Bajrič.povedal Kozák.Hráči Slovana nazbierali v piatich zápasoch EL štyri body. Doma zdolali Besiktas 4:2 a v Brage remizovali 2:2. Wolverhampton nedokázali v dvojzápase zdolať ani raz. Práve v druhom zápase s anglickým tímom a vo štvrtok v Istanbule inkasovali gól v nadstavenom čase.dodal na záver tréner Slovana.