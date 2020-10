EL: Koscelník prihral na víťazný gól Liberca, Sparta i Slavia prehrali

Z trojice českých zástupcov v Európskej lige UEFA vstúpili do skupinovej fázy úspešne iba futbalisti Slovana Liberec. Tím spod Ještědu v zostave so slovenskými legionármi Martinom Koscelníkom a Jakubom Hromadom zdolal belgický Gent 1:0. Sparta Praha podľahla doma francúzskemu OSC Lille 1:4, Slavia prehrala na pôde izraelského Hapoelu Beer Ševa 1:3.





Koscelník odohral proti Gentu celý zápas a po jeho prihrávke strelil Abdallah Jusuf Hilal v 29. minúte víťazný gól Liberca. Hromada bol na ihrisku do 79. minúty. V druhom polčase boli domáci pod obrovským tlakom, no udržali tesný náskok. "K futbalu patrí aj šťastena. My sme si ju naklonili na našu stranu, tri body sú krásna odmena," neskrýval spokojnosť tréner Liberca Pavel Hoftych.Veľkou oporou severočechov bol brankár Filip Nguyen, ktorý zneškodnil viacero vyložených šancí Gentu. "Na konci zápasu mali toho už chalani dosť, nedokázali sme dlhšie udržať loptu na našich kopačkách. Stálo to však za to, tri body sú dôležité. Pred zápasom sme analyzovali hru súpera na videu. Gent má rýchlych krídelníkov a Jaremčuka. Nebezpečenstvo hrozí od viacerých hráčov, dokázali sme ich však ustrážiť," uviedol Nguyen pre oficiálnu webovú stránku Liberca.Sparta bez zranených Lukáša Štetinu a Dávida Hancka na Letnej doplatila na vylúčenie Lukáša Krejčího, ktorý musel ísť predčasne do kabín už v 23. minúte. Hetrikom sa v drese Lille blysol Yusuf Yazici. "Vývoj zápasu nám príliš nenahrával. Dostali sme červenú kartu a gól do šatne. Hoci sme na začiatku druhého polčasu vyrovnali, súper ukázal, že má vysokú kvalitu. Trpezlivo kombinoval, hľadal diery v našej obrane a aj ich našiel," povedal sklamaný tréner Sparty Václav Kotal.Proti Slavii nastúpili aj futbalisti Hapoelu s pozitívnym výsledkom testu na koronavírus. Povolili im to izraelské úrady i Európska futbalová únia. Izraelský tím podstúpil testy v utorok, napriek viacerým pozitívnym výsledkom však nemusel absolvovať karanténu, týkalo sa to aj trénera Josefa Abukasisa. Podľa portálu iDnes.cz mali stopér Loai Taha či Abukasis pozitívny nález už 6. októbra, po izolácii nasledovala séria testov, ktoré boli podmienkou na pokračovanie tréningu. Izraelské úrady im potom potvrdili, že už nie sú infekční."Pre mňa je to nepochopiteľné, že platí dvojaký meter. My podstúpime testy a hráči s pozitívnym výsledkom nemôžu nastúpiť. O deň neskôr sa rovnakým testom podrobia hráči izraelského tímu, sú pozitívni, ale napriek tomu môžu hrať. Nerozumiem tomu. Dúfam, že to nebude mať pre nás žiadne následky. Je to naozaj veľmi nepríjemné," čertil sa kouč "zošívaných" Jindřich Trpišovský.