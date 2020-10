Šláger Fortuna ligy bude definitívne bez fanúšikov. Snahu Dunajskej Stredy zmarili hygienici

Fanúšikov aj hráčov chceli otestovať

23.10.2020 (Webnoviny.sk) - Víkendový súboj o prvú priečku vo futbalovej Fortuna lige medzi Dunajskou Stredou a Slovanom Bratislava napokon bude bez diváckej kulisy. Znemožnilo to nariadenie od Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Dunajskej Strede , ktoré zakázalo fanúšikom zhromaždiť sa za účelom sledovania futbalového zápasu v MOL Aréne.Podľa šéfa klubu FK DAC 1904 Dunajská Streda Oszkára Világiho tento zákaz prišiel ešte pred zasadnutím krízového štábu a pandemickej komisie Slovenskej republiky, po ktorom vyhlásili čiastočný zákaz vychádzania platný od soboty 24. októbra. Világi o tom informoval na mimoriadnej tlačovej konferencii v piatok predpoludním.Líder súťaže sa pôvodne rozhodol pre bezprecedentný krok v súvislosti s fanúšikmi. Pred nedeľňajším súbojom naplánovaným od 16.00 h chcel nechať otestovať okrem priamych aktérov duelu aj všetkých fanúšikov. Na tribúny sa mali dostať iba tí, ktorí by mali negatívny výsledok testu na koronavírus.Až do piatka obeda sa prihlásilo približne 2000 ľudí, vedenie klubu rátalo s účasťou približne 1500 fanúšikov z radov permanentkárov."Som veľmi smutný a sklamaný a myslím si, že nie som sám. Rozhodnutie úradu je však pre nás záväzné. Riziko, aby sa dostal na štadión pozitívne testovaný človek, bolo minimálne. Ponúkali sme najlepšie možné riešenie, ale nepodarilo sa nám to," uviedol Oszkár Világi na tlačovej konferencii v online priestore. Zároveň zdôraznil, že v čase zvyšujúceho sa počtu infikovaných ľudí na Slovensku mohol byť futbalový štadión Dunajskej Stredy v nedeľu večer najbezpečnejším miestom na Slovensku."Mohli sme dostať obraz o tom, koľko je infikovaných ľudí v Dunajskej Strede a jej okolí. Nebolo nám to umožnené. Pritom v rovnakom čase sa na Orave robí plošné testovanie ľudí, ktorí čakajú možno aj hodiny na to, aby sa dozvedeli výsledky či sú pozitívni alebo nie. Hlboko sa chcem ospravedlniť všetkým fanúšikom, ktorým sme dali dva dni nádej, že môžu prísť osobne na futbal. A že na 90 minút si budú môcť pripomenúť život fanúšikom z čias pred nákazou COVID-19," pokračoval Világi.Na doplnenie ešte uviedol, že v klube zo Žitného ostrova sú naďalej odhodlaní bojovať o šport a futbal."Mimo štadióna máme tisícky ľudí po každom zápase, ktorí oslavujú naše víťazstvá, ale nemôžu sa zúčastniť na zápasoch. Uvedomujeme si, že situácia s koronavírusom je zložitá. Ak však budeme ľudí zatvárať v bytoch a nepúšťať ich na futbal, je to veľmi nebezpečné aj z mentálnej stránky pre tento národ," dodal Világi.