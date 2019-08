EL: Kozák chce upraviť bilanciu, Abena: Čaká ma najväčší zápas kariéry

Ján Kozák mladší, archívna snímka. Foto: TASR Foto: TASR

Solún 28. augusta (TASR) - Pred dvojzápasom play off futbalovej Európskej ligy UEFA 2019/2020 medzi PAOK Solún a Slovanom Bratislava bol favorit grécky majster, teraz sú podľa tréneraJána Kozáka ml. šance aj na strane Slovana. Pre postup urobia jeho hráči maximum, podľa Myentyho Abenu čaká viacerých najväčší zápas v kariére.Slovanisti sa na štvrtkovú odvetu tešia a nepociťujú pred ňou nervozitu.uviedol na stredajšej tlačovej konferencii pred tréningom v Solúne stopér Myenty Abena. V prvom dueli Slovan vyhral 1:0, hráči po zápase vyzdvihli dôležitosť faktu, že doma neinkasovali.dodal Abena.Stopér Slovana priznal, že v prípade úspechu by sa mu splnil športový cieľ:Tréner Slovana má skúseností s gréckym futbalom ako hráč, pôsobil v tamojšej lige v tíme FC Larissa. Na PAOK však nemá dobré spomienky:Kozák nemôže počítať s vykartovaným Marinom Ljubičičom. V poriadku je však Aleksandar Čavrič, ktorý nedohral prvý zápas play off pre zranenie a nefiguroval v zostave ani vo víkendovom fortunaligovom zápase proti Žiline.vysvetlil Kozák.Trénersvojmu tímu verí, po triumfe 1:0 na Tehelnom poli má mužstvo pred druhou konfrontáciou viac sebavedomia:Duel na štadióne Toumba však neuvidia slovenskí diváci v žiadnej televízii. Vedenie ŠK Slovan Bratislava v uplynulých dňoch vyvíjalo maximálne úsilie, Grékom za práva ponúkli aj zvýšenú hodnotu. K dohode napriek tomu neprišlo.uzavrel mediálny manažér klubu Tomáš Schügerl. Tréner Kozák sa k téme vyjadrovať nechcel./vyslaný redaktor TASR Michal Runák/