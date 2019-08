US Open: Dimitrov postúpil bez boja do 3. kola, Čorič odstúpil

Muži - dvojhra - 2. kolo:



Grigor Dimitrov (Bul.) - Borna Čorič (12-Chor.) - bez boja



Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

New York 28. augusta (TASR) - Bulharský tenista Grigor Dimitrov postúpil bez boja do 3. kola dvojhry na grandslamovom US Open. Jeho súper v 2. kole, dvanásty nasadený Chorvát Borna Čorič odstúpil z turnaja pre problémy s kolenom.