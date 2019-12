EL: Ljungberg sa pomaly rozbieha v úlohe trénera

Lavičku "kanonierov" dočasne prevzal bývalý stredopoliar Arsenalu Freddie Ljungberg. FOTO TASR/AP Foto: TASR Foto: TASR

Londýn 13. decembra (TASR) - Futbalisti londýnskeho Arsenalu sa v tretej sezóne za sebou prebojovali do vyraďovacej fázy Európskej ligy. V záverečnom 6. kole F-skupiny remizovali na trávniku Standardu Liege 2:2 a okrem postupu si zabezpečili aj prvenstvo v tabuľke.Zverenci Freddieho Ljungberga prehrávali o dva góly, no vyrovnali v rozpätí 78. a 81. minúty, keď skórovali Alexandre Lacazette a Bukayo Saka. "povedal na oficiálnej klubovej stránke Ljungberg, ktorý vystriedal Unaia Emeryho len koncom novembra.Začiatok bývalého hráča Arsenalu pri prvom tíme nebol ideálny, v prvých dvoch zápasoch nedokázali jeho zverenci zvíťaziť. Obrat nastal v predchádzajúcom kole najvyššej anglickej súťaže, v ktorom otočili vývoj na pôde West Hamu United z 0:1 na konečných 3:1 vo svoj prospech. Ukončil deväťzápasovú sériu bez víťazstva a hoci ju vo štvrtok nenatiahli, hlavný cieľ splnili: "o."Arsenal sa do EL vráti na jar a dovtedy sa môže koncentrovať na stúpanie ligovou tabuľkou. Momentálne figuruje na deviatej priečke so ziskom 22 bodov. Štyridsaťdvaročný Švéd sa bude ďalej zžívať s premiérovou funkciou hlavného trénera na najvyššej úrovni: "."