Klopp predĺžil zmluvu s Liverpoolom: Ani som nerozmýšľal nad odchodom

Liverpool 13. decembra (TASR) - Anglický futbalový klub FC Liverpool si poistil služby trénera Jürgena Kloppa až do roku 2024. O podpise nového kontraktu informoval v piatok. Nemecký tréner mal pôvodne zmluvu do leta 2021.Na "Anfield" prišiel v októbri 2015. Počas jeho pôsobenia sa Liverpool dvakrát dostal do finále Ligy majstrov, v minulej sezóne získal trofej po víťazstve nad Tottenhamom Hotspur 2:0. V sezóne 2018/2019 obsadil v ligovej tabuľke 2. miesto, za Manchestrom City zaostal o jediný bod.uviedol na webe Liverpoolu Klopp.