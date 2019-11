EL: Mladíci United prehrali v Kazachstane, Solskjaera aj tak potešili

Na snímke nórsky tréner Manchestru United Ole Gunnar Solskjaer. FOTO TASR/AP Foto: TASR Foto: TASR

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Nursultan 29. novembra (TASR) - Futbalisti Manchestru United si pripísali prvú prehru v tohtosezónnej edícii Európskej ligy. Už istý postupujúci z L-skupiny ale na pode FC Astana (1:2) nasadil tím zložený prevažne z talentovaných mladíkov, jeho priemerný vek bol iba 21,6 roka.Kapitánsku pásku si na ruku dal Jesse Lingard, vo veku 26 rokov najstarší hráč United v poli, a práve on poslal svoj tím už v 10. minúte do vedenia. Kazašský tím sa ale po zmene strán osmelil a otočil skóre. Pre Astanu to boli vôbec prvé body v skupine po štyroch predchádzajúcih prehrách." povedal po strenutí kouč United Ole Gunnar Solskjaer.V porovnaní s predchádzajúcim ligovým stretnutím so Sheffieldom United urobil Solskjaer až 11 zmien. Debut v "áčku" absolvovali tínedžeri Ethan Laird, Dylan Levitt a Di'Shon Bernard, ktorý si dal v 62. minúte vlastný gól na 1:2. Na lavičke hostí sedel aj 19-ročný Max Taylor, ktorý má za sebou úspešnú liečbu rakoviny semenníkov.Hostia mohli v Nursultane vyhrať, no stopercentnú šancu na 2:0 premárnil Tahith Chong, keď netrafil prázdnu bránu. Vyrovnávajúci zásah Astany potom zaznamenal v 55. minúte Dmitrij Šomko. "" vyhlásil Šomko.Manchester United je naďalej lídrom L-skupiny, spolu s ním už má istú účasť v šestnásťfinále aj druhý Alkmaar. Holandský tím zaostáva o bod a v záverečnom kole sa na Old Trafforde pokúsi dostať v tabuľke pred domácich.