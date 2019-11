Hádzaná-MS: Titul obhajujú Francúzky, v Japonsku aj boj o olympiádu

Hádzanárky Francúzska pózujú so zlatými medailami po tom, čo vo finále ME v hádzanej žien vyhrali nad Ruskom 24:21, 16. decembra 2018 v Paríži. FOTO TASR/AP Foto: TASR Foto: TASR

Zloženie základných skupín MS v Japonsku:

A-skupina: Holandsko, Nórsko, Srbsko, Slovinsko, Angola, Kuba



B-skupina: Francúzsko, Dánsko, Nemecko, Kórejská republika, Brazília, Austrália



C-skupina: Rumunsko, Maďarsko, Čierna Hora, Španielsko, Senegal, Kazachstan



D-skupina: Rusko, Švédsko, Japonsko, Čína, Argentína, DR Kongo

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Kumamoto 29. novembra (TASR) - Nórsko, Rusko a obhajkyne titulu z Francúzska patria k top favoritom majstrovstiev sveta hádzanárok, ktoré v sobotu odštartujú v Japonsku. Okrem medailí sa v prefektúre Kumamoto na ostrove Kjúšu bude bojovať aj o účasť na OH 2020 v Tokiu.Priamu miestenku na OH získa iba majster sveta, ďalších šesť tímov si vybojuje účasť v marcovej olympijskej kvalifikácii, v ktorej sa predstaví spolu dvanásť krajín. Istú účasť v Tokiu už majú Japonsko ako hostiteľ, Francúzsko a Brazília ako kontinentálni šampióni a víťazi ázijskej a africkej kvalifikácie Kórejská republika a Angola.Na svetovom šampionáte v Japonsku bude hrať 24 krajín, ktoré žreb rozdelil do štyroch základných skupín po šiestich účastníkoch. Prvé tri tímy z každej postúpia do hlavnej fázy, z nej sa z dvoch skupín prebojujú po dva najlepšie celky do semifinále. Finále je na programe v nedeľu 15. decembra v hale Park Dome Kumamoto s kapacitou 10.000 miest. Japonsko hostí ženské MS prvýkrát, hrať sa bude celkovo v piatich halách.Na popredné priečky by mali útočiť najmä európske tímy, celkovo ich štartuje trinásť. Okrem už spomínanej trojice favoritov sa šance dávajú aj Holandsku, Dánsku, Maďarsku, či Rumunsku. Iba dvakrát v histórii brali zlato z MS družstvá mimo Európy - Kórejská republika v roku 1995 a Brazília v roku 2013.Pred dvoma rokmi na turnaji v Nemecku si titul majsteriek sveta vybojovali Francúzky po finálovom triumfe nad Nórskom 23:21. Nórkam pod taktovkou islandského kouča Thorira Hergeirssona budú tentoraz pre zranenia chýbať opory Nora Mörková, Katrine Lundeová i Kari Grimsböová.Slovenské hádzanárky na MS nepostúpili. V prvej fáze kvalifikácie prešli cez Ukrajinu, Izrael a Kosovo z prvej priečky do baráže, v nej ale ešte pod vedením kouča Jána Packu nestačili v júni tohto roka na Švédsko po výsledkoch 18:33 a 24:45. Slovenky na svetovom šampionáte štartovali jedinýkrát v roku 1995 a obsadili 12. miesto.