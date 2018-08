EL: Olimpija Ľubľana zdolala Helsinki 4:1 a zahrá si s Trnavou

Ilustračná fotografia. Foto: TASR Foto: TASR

Odvety 3. predkola EL:



Kairat Almaty - Sigma Olomouc 1:2 (0:1)



Góly: 61. Eppel - 19. Nešpor, 51. Houska, ČK: 75. Felipe, 90.+4 Isael



/prvý zápas 0:2, postúpil Olomouc/





Progres Niederkorn - FC Ufa 2:2 (1:0)



Góly: 2. Alikin (vl.), 72. de Almeida - 51. a 90.+4 Paurevič



/1:2, postúpila Ufa/





AEK Larnaka - Sturm Graz 5:0 (1:0)



Góly: 8., 67. a 80. Tričkovski, 65. Larena (z 11m), Taulemesse, ČK: 59. Lovrič (Graz)



zostava AEK: Ramirez - Silva, Mojsov, Gonzalez, Truyols - Hevel, Larena (78. Gbayara) - Barrera Reyes, Tričkovski, Tete (69. Cases) - Giannou (78. Taulemesse)



/2:0, postúpila Larnaka/





HJK Helsinki - NK Olimpija Ľubľana 1:4 (0:1)



Góly: 85. Chrisantus - 20. Abass, 72. Avramovski, 75. Rafinha (vl.), 90.+2 Brkič



zostava Olimpije: Ivačič - Putinčanin, Ilič, Zarifovič, Štiglec - Tomič (61. Bagnack) - Avramovski, Kapun, Kronaveter (65. Suljič), Savič - Abass (76. Brkič)



/0:3, postúpila Ľubľana/



Bratislava 16. augusta (TASR) - Futbalisti Sigmy Olomouc zvíťazili aj v odvete 3. predkola Európskej ligy UEFA 2018/2019 na pôde kazašského Kairatu Almaty 2:1 a postúpili do play off.Futbalisti AEK Larnaka zdolali vo štvrtkovej odvete na domácom trávniku Sturm Graz vysoko 5:0. Pod triumf sa podpísal hetrikom macedónsky ofenzívny stredopoliar Ivan Tričkovski. Larnaka v ďalšej fáze narazí na víťaza duelu Feyenoord Rotterdam - AS Trenčín (prvý zápas 0:4).NK Olimpija Ľubľana zvíťazila na pôde HJK Helsinki presvedčivo 4:1 a s celkovým skóre 7:1 postúpila do play off. V ňom narazí na úradujúceho slovenského majstra Spartak Trnava, ktorý vypadol v 3. predkole Ligy majstrov s Crvenou Zvezdou Belehrad po domácej prehre 1:2 po predĺžení. Spartak začne u súpera (štvrtok 23. augusta), v odvete (30. augusta) bude mať výhodu domáceho prostredia.