Hokejová sedemnástka zdolala na Turnaji piatich krajín Česko

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Slovensko 17 - Česko 17 4:3 pp (1:1, 1:2, 1:0 - 1:0)



Góly: 15. Kašlík (Stacha, Putala), 32. Kašlík (Kolenič, Ketner), 56. Kašlík (Stacha), 65. Ketner - 19. Bláha (Chlubna), 36. Myšák (Cikhart, Konečný), 39. Cikhart (Chlubna, Myšák). Rozhodovali: Konc, Goga - Frimmel, Gegáň, vylúčení: 4:7, presilovky: 1:1, oslabenia: 0:0, 298 divákov.

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Piešťany 16. augusta (TASR) - Slovenskí hokejoví reprezentanti do 17 rokov zvíťazili vo štvrtkovom zápase na Turnaji piatich krajín v Piešťanoch nad rovesníkmi z Česka 4:3 po predĺžení. Hetrikom sa predviedol domáci Matej Kašlík, ktorý v 56. minúte poslal duel do predĺženia. V ňom rozhodol o triumfe Slovákov Oliver Ketner.Zverenci trénera Jána Lipianskeho prehrali v úvodnom stretnutí s Nemeckom 5:7, na turnaji sa ešte stretnú so Švajčiarskom a výberom USA.