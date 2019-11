EL: Po zápase Lazia so Celticom vypukli výtržnosti, zatkli 12 Rimanov

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Pavel Neubauer Foto: TASR - Pavel Neubauer

Rím 8. novembra (TASR) - Talianska polícia zatkla dvanásť domácich fanúšikov Lazia Rím po štvrtkovom zápase futbalovej Európskej ligy so Celticom Glasgow. Podľa agentúry DPA okolo druhej hodiny rannej pobodali 20-ročného priaznivca hostí, po páchateľoch pátra polícia.Násilnosti sa Ríme udiali aj pred duelom, v ktorom Celtic zvíťazil 2:1 a zabezpečil si postup do vyraďovacej fázy. V stredu skončili s bodnými zraneniami dvaja podporovatelia Celticu po tom, ako sa zaplietli do pokusu o lúpež. Jedného z troch údajných útočníkov polícia zatkla.