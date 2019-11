V španielskej seniorskej reprezentácii premiérovo aj Olmo zo Záhrebu

Na archívnej snímke vpravo Dani Olmo. Foto: MTI/Tibor Illyes Foto: MTI/Tibor Illyes

Nominácia Španielska na kvalifikačné zápasy o EURO 2020:



brankári: David de Gea (Manchester United), Kepa Arrizabalaga (Chelsea), Pau Lopez (AS Rím)



obrancovia: Sergio Ramos, Dani Carvajal (obaja Real Madrid), Juan Bernat (Paríž St.Germain), Jesus Navas (FC Sevilla), Jose Gaya (FC Valencia), Raul Albiol, Pau Torres (obaja Villarreal), Inigo Martinez (Athletic Bilbao)



stredopoliari: Sergio Busquets (FC Barcelona), Rodrigo Hernandez (Manchester City), Fabian Ruiz (Neapol), Thiago Alcantara (Bayern Mníchov), Saul Niguez (Atletico Madrid), Santi Cazorla (Villarreal)



útočníci: Mikel Oyarzabal (San Sebastian), Rodrigo Moreno (FC Valencia), Gerard Moreno (Villarreal), Dani Olmo (Dinamo Záhreb), Alvaro Morata (Atletico Madrid), Paco Alcacer (Borussia Dortmund)

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Madrid 8. novembra (TASR) - Tréner španielskej futbalovej reprezentácie Robert Moreno povolal do nominácie na záverečné dva zápasy kvalifikácie EURO 2021 premiérovo aj 21-ročného ofenzívneho stredopoliara Daniho Olma z Dinama Záhreb. Bývalý člen akadémie FC Barcelona je členom reprezentácie do 21 rokov a za chorvátskeho majstra strelil v tejto sezóne tri góly v skupinovej časti Ligy majstrov.Do tímu sa vrátili aj útočníci Paco Alcacer a Alvaro Morata. Španieli majú už účasť na ME 2020 istú. V piatok 15. novembra privítajú v Cadize Maltu a o tri dni neskôr uzavrú kvalifikáciu v Madride proti Rumunsku.