EL: Pre štvrtkový zápas Slovan - PAOK posilnia policajné hliadky

Na archívnej snímke tréner mužstva ŠK Slovan Bratislava Ján Kozák mladší. Foto: TASR Foto: TASR

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 20. augusta (TASR) - Zvýšený počet policajtov bude dohliadať na bezpečnosť v bratislavskom Starom Meste v súvislosti s futbalovým zápasom ŠK Slovan Bratislava - PAOK Solún. Informovala o tom bratislavská krajská policajná hovorkyňa Lucia Mihalíková. Prvý duel play off Európskej ligy UEFA je naplánovaný na štvrtok 22. augusta, začne sa o 21.00 h. Zvýšený počet hliadok bude už od stredy (21. 8.). Počítať treba podľa polície aj s dopravnými obmedzeniami.priblížila hovorkyňa.Vo štvrtok treba podľa jej slov počítať aj s prípadnými čiastočnými dopravnými obmedzeniami, a to od 17.00 h najmä v okolí štadióna, teda na Bajkalskej, Trnavskej a Vajnorskej ulici. Mihalíková doplnila, že možné sú aj čiastočné obmedzenia na trase presunu gréckych fanúšikov z centra mesta cez Krížnu ulicu. Zdôraznila, že dopravní policajti budú situáciu v premávke monitorovať.Účastníkov podujatia polícia upozorňuje, že v zmysle zákona sú povinní dodržiavať pokyny organizátora, členov usporiadateľskej služby a policajtov. Zakázané je priniesť na miesto konania pyrotechniku a používať ju. Priniesť účastníci nesmú ani strelnú zbraň, chladnú zbraň a podobne. Na podujatia by v zmysle zákona nemali ísť ani pod vplyvom alkoholu, omamných alebo psychotropných látok či používať štátne symboly cudzích štátov, alebo ich predchodcov.