Tréner Zacharov sa vracia na lavičku bieloruskej reprezentácie

Minsk 20. augusta (TASR) - Novým trénerom bieloruskej hokejovej reprezentácie sa stal Michail Zacharov. Päťdesiatsedemročný kouč nahradil vo funkcii Andreja Sidorenka, ktorý národný tím dokázal priviesť späť do elitnej kategórie MS.Zacharov trénoval bieloruskú reprezentáciu už v rokoch 2003-05 a 2010. So zväzom podpísal dvojročný kontrakt, čiže by mal viesť národný tím aj na domácich MS v roku 2021 - Minsk ich usporiada spoločne s lotyšskou Rigou. Informáciu priniesla oficiálna internetová stránka Bieloruského hokejového zväzu.Bielorusi sa na budúcoročných MS vo Švajčiarsku stretnú v základnej A-skupine v Lausanne aj so Slovenskom.