EL: Pre Trenčín je Feyenoord aj bez opôr špeciálnou motiváciou

Na snímke vľavo tréner AS Trenčín Ricardo Moniz a hovorca AS Trenčín Martin Galajda počas tlačovej konferencie pred zajtrajším prvým zápasom 3. predkola Európskej ligy AS Trenčín - Feyenoord Rotterdam v Žiline dňa 8. augusta 2018. Foto: TASR - Erika Ďurčová Foto: TASR - Erika Ďurčová

Bratislava 8. augusta (TASR) - Futbalisti AS Trenčín absolvovali v stredu večer na trávniku štadióna Pod Dubňom v Žiline oficiálny tréning pred úvodným duelom 3. predkola Európskej ligy UEFA proti holanskému veľkoklubu Feynoord Rotterdam. Na duel proti čerstvému víťazovi holandského superpohára sú Trenčania naladení dobre.Mierny optimizmus im do žíl vlieva aj fakt, že Holanďania pricestovali na Slovensko bez niekoľkých hráčov základnej zostavy, vrátane hviezdneho útočníka Robina van Persieho. Tréner slovenského tímu Ricardo Moniz sa však na to nesústreďuje, rovnako ani na fakt, že hostia pred žilinským zápasom neabsolvovali ani oficiálny tréning.myslí si tréner AS Trenčín.Kouč Moniz bude spokojný, ak jeho hráči ukážu vo štvrtkovom prvom dueli trenčiansku filozofiu futbalu.V tíme dvojnásobného slovenského šampióna pôsobí viacero hráčov z krajiny tulipánov, majiteľ trenčianskeho klubu Tschen La Ling a tréner Moniz za Feynoord dokonca hrávali a tréner sa v najväčšom svetovom prístave navyše narodil. Špeciálny zápas to bude aj pre stredopoliara AS Trenčín Joeyho Sleegersa, ktorý prešiel mládežníckou akadémiou 15-násobného holandského šampióna.prezradil 24-ročný Holanďan.Dôležitým mužom v trenčianskej zostave bude jeden z najskúsenejších hráčov tímu z Považia, brankár Igor Šemrinec. Skúsený gólman však svoj post v zápase s veľkým favoritom nevidí ako ten najdôležitejší.tvrdí 30-ročný brankár.Miernou výhodou pre Trenčanov môže byť žilinský umelý trávnik, s ktorým už majú niekoľko skúseností a na ktorého kvalitu sú zvyknutí aj zo svojich tréningov.zakončil Šemrinec.Zápas v Žiline má výkop o 19.00 h a očakáva sa na ňom návšteva okolo osemtisíc divákov. Holandský klub bude mať k dispozícii sektor hostí na severnej tribúne pre 600 divákov.Duel nebude vysielať ani jedna zo slovenských televízií. Klubu AS Trenčín sa podarilo dohodnúť na predaji televíznych práv iba na území Holandska, informoval na svojej webstránke.uviedol klub AS Trenčín na oficiálnej stránke.