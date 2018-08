ME: Volko zo semifinále dvojstovky nepostúpil

Archívna snímka, Ján Volko. Foto: TASR Pavel Neubauer Foto: TASR Pavel Neubauer

200 m, 1. beh: 1. Ramil Gulijev (Tur.) 20,33, 2. Leon Reid (Ír.) 20,38, 3. Ján VOLKO (SR) 20,58

Berlín 8. augusta (TASR) - V semifinále dvojstovky na ME atlétov v Berlíne slovenský šprintér Ján Volko dosiahol čas 20,58, finišoval tretí a do finále nepostúpil.Ján Volko si na šampionáte viac trúfal na dvojstovke ako na polovičnej trati. Do semifinále ho nasadili a už tento fakt znamenal, že si môže na veľa trúfať. Postupový kľúč dva plus dvaja bol pre všetkých veľká výzva. Volko v 5. dráhe mal v 1. behu pri sebe vpravo voľnú dráhu a zľava Turka Gulijeva, jediného Európana, ktorý sa tohto roku dostal pod 20 sekúnd. Po štarte bol na tom veľmi dobre, potom už spomalil, okrem Gulijeva ho predstihol aj Ír Reid a musel čakať, či do finále postúpi na základe času 20,58.V druhom behu bežal na tretej pozícii Brit Gemili s 20,46, Francúz Zeze 20,49, Holanďan Martina 20,51 i Grék Tsákonas 20,54, všetci s lepšími časmi ako Volko, čo znamenalo, že nepostúpil do finále. V celkovom sumáre obsadil 13. miesto, na postup s časom by musel zabehnúť 20,46.