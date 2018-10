EL: Sevilla prekvapujúco prehrala v Krasnodare, Chelsea vyhrala

Hráč Chelsea Alvaro Morata (vľavo) sa pokúša strieľať cez slovenského brankára Vidi Tomáša Tujvela (vpravo) v zápase L-skupiny Európskej ligy vo futbale medzi FC Chelsea Londýn - MOL Vidi FC na štadióne v Londýne 4. októbra 2018. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

2. kolo skupinovej fázy Európskej ligy UEFA 2018/2019



1. Bayer Leverkusen 2 2 0 0 7:4 6



2. FC Zürich 2 2 0 0 2:0 6



3. Ludogorec Razgrad 2 0 0 2 2:4 0



4. AEK Larnaka 2 0 0 2 2:5 0

1. FC Salzburg 2 2 0 0 6:3 6



2. RB Lipsko 2 1 0 1 5:4 3



3. Celtic Glasgow 2 1 0 1 2:3 3



4. Rosenborg Trondheim 2 0 0 2 1:4 0

1. FC Kodaň 2 1 1 0 3:2 4



2. Zenit Petrohrad 2 1 1 0 2:1 4



3. Slavia Praha 2 1 0 1 1:1 3



4. Girondins Bordeaux 2 0 0 2 1:3 0

1. Dinamo Záhreb 2 2 0 0 6:1 6



2. Fenerbahce 2 1 0 1 3:4 3



3. Trnava 2 1 0 1 1:2 3



4. Anderlecht 2 0 0 2 0:3 0



1. Arsenal Londýn 2 2 0 0 7:2 6



2. Sporting Lisabon 2 2 0 0 4:1 6



3. Vorskla Poltava 2 0 0 2 3:6 0



4. FK Karabach Agdam 2 0 0 2 0:5 0

1. AC Miláno 2 2 0 0 4:1 6



2. Betis Sevilla 2 1 1 0 3:0 4



3. Olympiakos Pireus 2 0 1 1 1:3 3



4. F91 Dudelange 2 0 0 2 0:4 0

1. Glasgow Rangers 2 1 1 0 5:3 4



2. Rapid Viedeň 2 1 0 1 3:3 3



3. FC Villarreal 2 0 2 0 5:5 2



4. Spartak Moskva 2 0 1 1 3:5 1





1. Eintracht Frankfurt 2 2 0 0 6:2 6



2. Lazio Rím 2 1 0 1 3:5 3



3. Olympique Marseille 2 0 1 1 3:4 1



4. Apollon Limassol 2 0 1 1 3:4 1

1. Sarpsborg 08 2 1 0 1 4:4 3



2. KRC Genk 2 1 0 1 3:3 3



3. Besiktas Istanbul 2 1 0 1 3:3 3



4. Malmö FF 2 1 0 1 2:2 3



1. FC Krasnodar 2 2 0 0 3:1 6



2. FC Sevilla 2 1 0 1 6:3 3



3. Standard Liége 2 1 0 1 3:6 3



4. Belediyespor 2 0 0 2 1:3 0



1. FC Astana 2 1 1 0 4:2 4



2. Stade Rennes 2 1 0 1 2:3 3



3. Dynamo Kyjev 2 0 2 0 4:4 2



4. FK Jablonec 2 0 1 1 3:4 1

1. Chelsea Londýn 2 2 0 0 2:0 6



2. PAOK Solún 2 1 0 1 4:2 3



3. BATE Borisov 2 1 0 1 3:4 3



4. FC MOL Vidi 2 0 0 2 0:3 0



Bratislava 4. októbra (TASR) - V zápase 2. kola D-skupiny Európskej ligy UEFA 2018/2019 zvíťazili futbalisti Dinama Záhreb v Bruseli nad domácim Anderlechtom 2:0. V paralelne hranom súboji prehral slovenský majster Spartak Trnava na pôde Fenerbahce Istanbul rovnakým pomerom.Chorvátski hráči sa dostali do vedenia v 19. minúte po premenenej jedenástke Izeta Hajroviča. Po pár sekundách druhého polčasu prišli domáci o vylúčeného Ognjena Vranješa. Hostia svoje víťazstvo spečatili druhým gólom, keď sa v 68. minúte presadil s pomocou teču domáceho obrancu Amer Gojak. Dinamo je tak na čele "trnavskej" skupiny s plným počtom bodov.FC Kodaň vyhral na ihrisku Girondins Bordeaux 2:1. Na prvý gól hostí, ktorý strelil v 42. minúte Pieros Sotiriou, centroval z rohu slovenský reprezentant Ján Greguš.Zenit Petrohrad v zostave s Róbertom Makom vyhral nad Slaviou Praha 1:0. Za "zošívaných odohral celý zápas Miroslav Stoch. V úvodnom štvrtkovom zápase vyhrala FC Astana doma nad Stade Rennes 2:0.Tomáš Tujvel odchytal celý duel v drese FC MOL Vidi, no jeho tím prehral na Stamford Bridge s domácou Chelsea Londýn 0:1. Víťazný gól strelil Alvaro Morata.Minuloročný finalista Olympique Marseille remizoval na pôde Apollonu Limassol 2:2. Slovenský reprezentant Tomáš Hubočan sedel iba na lavičke náhradníkov hostí.Päťnásobný víťaz EL, resp. Pohára UEFA FC Sevilla nečakane prehrala v Krasnodare 1:2. O výhre ruského tímu rozhodol v 88. minúte striedajúci Tornike Okriašvili.- AEK Larnaka 4:2 (1:1)44. Havertz, 49. a 88. Alario, 90.+2 Brandt - 25. Tričkovski, 90.+1 Raspas. Rozhodca: Aranovskij (Ukr.)- Ludogorec Razgrad 1:0 (0:0)84. Palsson. Rozhodca: Munuera (Šp.)- Celtic Glasgow 3:1 (0:1)55. a 73. Dabbur (druhý z 11 m), 61. Minamino - 2. Edouard, ČK: 72. Forrest (Celtic). Rozhodca: Boiko (Ukr.)Rosenborg Trondheim -1:3 (0:1)79. Jebali - 12. Augustin, 54. Konate, 61. Cunha. Rozhodca: Guida (Tal.)Girondins Bordeaux -1:2 (0:1)84. Sankhare - 42. Sotiriou, 90.+2 Skov, ČK: 90.+3 Zeca. Rozhodca: Reinshreiber (Izr.)/J. Greguš odohral za hostí celý zápas, D. Vavro nastúpil v 86. minúte/- Slavia Praha 1:0 (0:0)80. Kokorin. Rozhodca: Göcek (Tur.)/R. Mak hral do 64. minúty - M. Stoch odohral celý zápas/Anderlecht Brusel -0:2 (0:1)19. Hajrovič (z 11 m), 68. Gojak. ŽK: Vranješ - Stojanovič, Theophile-Catherine, Ademi, Hajrovič, ČK: 46. Vranješ - 90.+3 Theophile-Catherine. Rozhodca: Bezborodov (Rus.)Didillon – Najar (66. Saief), Vranješ, Sanneh, Milič – Bakkali (85. Marioka), Makarenko, Trebel, Amuzu – Santini, Dimata (85. Lawrence). Náhradníci: Boeckx – Gerkens, Lawrence, Morioka, Kums, Saief, Bornauw.Livakovič – Stojanovič, Theophile-Catherine, Dilaver (46. Perič), Rrahmani – Gojak, Ademi, Olmo – Hajrovič (76. Šunjič), Petkovič, Oršič (89. Gavranovič).FK Karabach Agdam -0:3 (0:1)4. Sokratis, 53. Smith-Rowe, 80. Guendouzi. Rozhodca: Massa (Tal.)Vorskla Poltava -1:2 (1:0)10. Kulač - 90. Montero, 90.+3 Cabral. Rozhodca: Dabanovič (Č. Hora)- Olympiakos Pireus 3:1 (0:1)70. a 79. Crutone, 76. Higuaín - 14. Guerrero. Rozhodca: Rozhodca: Madden (Škót.)- F91 Dudelange 3:0 (0:0)56. Sanabria, 80. Lo Celso, 88. Tello. Rozhodca: Dallas (Škót.)- Rapid Viedeň 3:1 (1:1)44. Morelos, 84. Tavernier (z 11 m), 90.+4 Morelos - 42. Berisha. Rozhodca: Buquet (Fr.)3:3 (1:1)34. a 82. Ze Luis (prvý z 11 m), 85. Melgarejo - 13. Ekambi, 49. Fornals, 90.+6 Cazorla (z 11m). Rozhodca: Siebert (Nem.)- Lazio Rím 4:1 (2:1)4. a 90.+4 Da Costa, 28. Kostič, 52. Jovič - 23. Parolo, ČK: 45.+3 Basta, 59. Correa (obaja Lazio). Rozhodca: Gozubuyuk (Hol.)2:2 (0:0)74. Markovič, 90.+1 Zelaya - 50. Payet, 67. Luiz Gustavo- KRC Genk 3:1 (1:0)6. a 63. Mortensen, 54. Zachariassen - 49. Trossard. Rozhodca: Bebek (Chorv.)- Besiktas Istanbul 2:0 (0:0)53. Erkin (vlastný), 76. Rosenberg (z 11 m). Rozhodca: Stavrev (Mac.)- FC Sevilla 2:1 (0:1)72. Pereyra, 88. Okriašvili - 43. Kabore (vlastný). Rozhodca: Strombergsson (Švéd.)- Akhisar Belediyespor 2:1 (2:1)17. Emond, 40. Djenepo - 32. Ayik, ČK: 82. Yumlu (Belediyespor)- Stade Rennes 2:0 (0:0)64. Zainutdinov, 90.+1 Tomasov. Rozhodca: Gestranius (Fín.)2:2 (1:2)33. Hovorka, 81. Trávník - 8. Cygankov, 15. Garmaš/J. Považanec odohral za domácich celý zápas a v 58. minúte dostal ŽK/- FC MOL Vidi 1:0 (0:0)70. Morata/T. Tujvel odchytal za hostí celý zápas/BATE Borisov -1:4 (0:3)61. Skavyš - 11. a 17. Jaba, 6. Prijovič, 73. Pelkas