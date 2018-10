EL: Škrtel pochválil Trnavu, dres si vymenil s Bakošom

Na snímke Martin Škrtel (Fenerbahce) v zápase D-skupiny Európskej ligy vo futbale Fenerbahce Istanbul - FC Spartak Trnava 4. októbra 2018 v Istanbule. Foto: TASR - Martin Baumann Foto: TASR - Martin Baumann

1. Dinamo Záhreb 2 2 0 0 6:1 6



2. Fenerbahce 2 1 0 1 3:4 3



3. Trnava 2 1 0 1 1:2 3



4. Anderlecht 2 0 0 2 0:3 0



Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Istanbul 5. októbra (TASR) - Futbalisti Spartaka Trnava prehrali vo svojom druhom zápase v D-skupine Európskej ligy 2018/2019 na ihrisku Fenerbahce Istanbul 0:2. Oba góly domácich strelil v druhom polčase Islam Slimani. Trnave patrí v priebežnej tabuľke tretie miesto so ziskom troch bodov.V ďalšom zápase v EL sa slovenský majster predstaví na domácom trávniku, vo štvrtok 25. októbra nastúpi proti Dinamu Záhreb.Zvíťaziť a odľahčiť atmosféru v klube. Také boli podľa slov slovenského reprezentanta Martina Škrtela ciele Fenerbahce Istanbul pred štvrtkovým zápasom Európskej ligy proti Spartaku Trnava. Hráči tureckého tímu úlohu favorita zvládli, hoci sa po prvom polčase na ich adresu ozýval hlasitý piskot.Fener bol v neľahkej pozícii. Klubu s vysokým rozpočtom a k tomu náležitými ambíciami sa v uplynulom období nedarilo. Prehra v EL pred dvomi týždňami 1:4 v Záhrebe a ďalšia cez víkend v lige s Rizesporom 0:3 otriasla pozíciou trénera Phillipa Cocua, v Turecku sa nahlas hovorilo o jeho konci na lavičke mužstva. "Atmosféra okolo klubu bola napätá. Sám som bol prekvapený, koľko prišlo fanúšikov. Chceli sme dať rýchly gól a nakloniť si ich na našu stranu, ale to sa nám nepodarilo. Som rád za tie dva, ktoré sme dali neskôr, toto víťazstvo sme naozaj veľmi potrebovali," povedal po zápase Škrtel.Kapitán slovenskej reprezentácie patril k pilierom defenzívy Istanbulu, hral s prehľadom a dvojtýždňový výpadok zavinený ľahším svalovým zranením na ňom nebol poznať. Zápas proti Spartaku bol pre neho špecifický.dodal.Škrtel si vymenil úsmevné pozdravy s hráčmi Trnavy pred zápasom a rovnako aj po ňom.pochválil súpera obranca Fenerbahce a dodal:Hráči tureckého tímu teraz myslia na ligový zápas, ktorý potrebujú vyhrať. Práve výhra so slovenským majstrom by ich mohla nakopnúť.uzavrel slovenský reprezentant.- Spartak Trnava 2:0 (0:0)52. a 69. Slimani. Rozhodcovia: Welz - Foltyn, Häcker (všetci Nem.), ŽK: 70. Frey, Valbuena - 80. ČanturišviliTekin - Neustädter, Škrtel, Reyes (76. Köybasi) - Jailson - Isla, Ayew (76. Valbuena), Elmas, Kaldirim - Frey, Slimani (88. Topal)Chudý - Kadlec, Tóth (66. Hladík), Godál, Oravec - Greššák, Rada - Jirka (72. Miesenböck), Čanturišvili, Grendel (68. Ghorbani) - BakošDomáci futbalisti hnaní búrlivou kulisou začali lepšie, mali loptu častejšie na kopačkách. Ich snahy dostávať sa do šestnástky však obrana Spartaka v pokoji odvracala. Do 15. minúty kopali hráči Fenerbahce tri rohové kopy, ale ani po nich si gólovú šancu nevypracovali. Za gólovú sa nemohla považovať ani hlavička Slimaniho v 21. minúte, ale Chudý po nej musel predviesť prvý vážnejší zákrok. Ten istý hráč sa do zakončenia dostal aj o pár minút neskôr, center však letel privysoko a útočník domáceho tímu zakončoval v záklone vysoko nad. Do tretice priniesla súboj Slimani - Chudý 32. minúta, útočník domácich však v najväčšej šanci prvého dejstva mieril hlavou iba do priestoru, kde stál brankár Trnavy. Prvý polčas uzavrela strela Čanturišviliho z pravej strany, lopta z jeho kopačky len tesne preletela okolo žrde.V druhom polčase pokračovala aktivita domácich, prvú strelu vyslal na bránku Frey. V 52. minúte po rohovom kope neodvrátil loptu do bezpečia Chudý, ktorý ju vyboxoval iba na nohu Slimaniho a ten ju poslal do siete - 1:0. To hráčov Fenerbahce ešte viac zmobilizovalo a ďalšie šance prišli onedlho. Najväčšiu mal opäť Slimani, ktorý robil obranne Spartaka veľké problémy. Najlepší hráč na ihrisku sa opäť dostal k slovu v 69. minúte, keď center z ľavej strany poslal hlavou do siete po druhý raz. Po tomto góle tréner domácich Cocu prestriedal, tlak Fenerbahce už nebol taký výrazný. Trnava sa však do šance nedostala a z Turecka odišla bez bodov.Anderlecht Brusel -0:2 (0:1)