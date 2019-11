EL: Slovan čaká v Istanbule veľký hluk, fanúšikovia tu držia rekord

Na snímke gólová radosť hráčov Slovana. Foto: TASR - Roman Hanc Foto: TASR - Roman Hanc

Istanbul 28. novembra (TASR) - Futbalisti Slovana Bratislava sa vo štvrtkovom zápase Európskej ligy UEFA musia pripraviť nielen na húževnatého súpera. Besiktas Istanbul má v domácej súťaži výbornú formu, v uplynulých štyroch dueloch získal plný počet bodov, pričom iba raz inkasoval.sa však musia vyrovnať aj s atmosférou vo Vodafone Parku, ktorá je v mnohých zápasoch mrazivá. Veľmi nerád na ňu spomína nemecký útočník Timo Werner z RB Lipsko, ktorý hluk domácich fanúšikov neustál a nechal sa vystriedať.Stalo sa to pred dvoma rokmi v skupinovej fáze Ligy majstrov. Werner v 31. minúte požiadal trénera, aby ho vystriedal. Ako po zápase priznal, nedokázal ustáť obrovský hluk, ktorý vyprodukovali fanúšikovia tureckého tímu.povedal Werner médiám. Jeho slová podoprel aj vtedajší tréner Lipska Ralph Hasenhüttl.Aréna Vodafone je vo svojej terajšej prevádzke prístupná od roku 2016. Nahradila štadión Inönü, ktorý otvorili v roku 1947. Pôvodný stánok zrekonštruovali v roku 2004, no klub potom ďalšou renováciou vybudoval úplne novú arénu. Prvý zápas v nej odohral Besiktas proti Bursasporu, triumfoval 3:2. Štadión sa nachádza severovýchodne od centra Istanbulu na brehoch Bosporu vedľa paláca Dolmabahce, asi kilometer od známeho námestia Taksim. Radosť z nového štadióna však v deň jeho otvorenia zahalila tragická udalosť. Po spomenutom zápase s Bursasporom pred arénou vybuchli dve bomby, pri ktorej zahynulo 38 policajtov a 8 civilistov. Jednu z náloží mal na sebe samovražedný atentátnik.V Istanbule je najpopulárnejším klubom Galatasaray, nasleduje Fenerbahce a až potom Besiktas. Najväčšia rivalita panuje medzi fanúšikovskými tábormi Besiktasu a Fenerbahce. A to nielen na ihrisku. Častým javom pri derby sú pouličné boje, pyrotechnika a vytrhané sedadlá na štadióne.Prívrženci Besiktasu sú však najhlučnejší a v roku 2007 počas zápasu v skupinovej fáze Ligy majstrov s FC Liverpool namerali na štadióne v Istanbule intenzitu zvuku 132 decibelov. Namerané hodnoty sú neoficiálny svetový rekord. Pre porovnanie, rovnakú hodnotu má výbuch delostreleckého granátu, alebo spev papagája Kakapo, ktorý patrí medzi najhlučnejšie vo svete zvierat a je ho počuť až do vzdialenosti desiatich kilometrov. "Vieme o tom všetci. My sa na to tešíme a chceli by sme niečo podobné zažiť. Besiktasu sa príliš v EL nedarí, ale veríme, že tento zápas fanúšikov priláka," povedal brankár Slovana Dominik Greif.Umlčať fanúšikov domácich bude pre hráčov Slovana nesmierne ťažké, ale tréner Ján Kozák a hráči unisono potvrdili, že sa o to pokúsia. Len triumf im totiž dá nádej na postup do ďalšej fázy.