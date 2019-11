Na Ibrahimovičov vstup do Hammarby doplatila jeho socha v Malmö

V rodnom meste Ibrahimoviča v Malmö stojí jeho bronzová socha. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Malmö 28. novembra (TASR) - Vstup švédskeho futbalistu Zlatana Ibrahimoviča do vlastníckych štruktúr Hammarby IF sa nestretla s pochopením fanúšikov Malmö FF. Tridsaťosemročný útočník cez polovičnú účasť v spoločnosti AEG získal 25-percentný podiel v štokholmskom klube. To rozzúrilo niektorých priaznivcov konkurenčného Malmö, ktorí si zlosť vybili na Ibrahimovičovej soche.Tá od októbra stojí pred štadiónom v útočníkovom rodnom Malmö. Nazlostení fanúšikovia jej cez hlavu natiahli igelitovú tašku, na ruku zavesili toaletnú misu a začiernili jeho meno. Sociálnymi sieťami sa šíri video, na ktorom pri nej zapaľujú svetlice. Podľa agentúry AP sochu dokonca musela strážiť polícia.