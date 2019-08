EL: Slovan chce proti Dundalku uspieť, cieľom je doma neinkasovať

Na archívnej snímke dočasne poverený tréner Slovana Ján Kozák ml.. Foto: TASR - Pavel Neubauer Foto: TASR - Pavel Neubauer

Prvý zápas 3. predkola EL UEFA 2019/2020



ŠK Slovan Bratislava - FC Dundalk



/streda 7. augusta, 20.15 h, Štadión Tehelné pole/



rozhodca: Frank Schneider (Fr.)

Bratislava 6. augusta (TASR) - Slovan Bratislava bude v stredu v pohárovej Európe v sezóne 2019/2020 proti írskemu Dundalku hájiť slovenský futbal ako jeho posledný zástupca. Dočasný tréner "belasých" Ján Kozák ml. od svojho príchodu na lavičku A-tímu ešte nespoznal chuť prehry a svoju bilanciu túži natiahnuť. V 3. predkole Európskej ligy UEFA privítajú "belasí" svojho súpera o 20.15 na Tehelnom poli, odveta je na programe v utorok 13. augusta v Oriel Parku v Dundalku.Dočasný tréner Slovana má zatiaľ na lavičke stopercentnú bilanciu. Vedením mužstva ho poverili pred prvým domácim zápasom v EL proti Feronikeli (2:1), následne s ním zvíťazil aj vo Fortuna lige nad Michalovcami 3:0. Okrem toho Kozák doviedol k triumfu 4:0 nad Skalicou aj B-mužstvo a uspel aj v odvete EL na pôde súpera z Kosova. Generálkou pre mužstvo bol zápas 3. kola FL v Senici, Slovan v ňom opäť triumfoval 3:0. Kozáka tešilo najmä čisté konto, cieľ neinkasovať budú mať jeho zverenci aj v stredu. "povedal Kozák pre klubový web.Priestor dostali aj hráči, ktorí mali v uplynulých zápasoch nižšiu minutáž. Pre menšie zranenie nehral kanonier Šporar, no Slovan aj bez neho dominoval. V základnej zostave dostal šancu Španiel Nono, ktorý tiež upozorňuje na dôležitosť udržať doma čisté konto.Pred stretnutím s Dundalkom má Slovan po pondelňajšom žrebe play off postarané o špeciálnu motiváciu. V prípade postupu cez írsky klub sa totiž jeho hráči stretnú v majstrovskej vetve play off EL so zdolaným tímom z 3. predkola Ligy majstrov, ktorým bude jeden z dvojice PAOK Solún/Ajax Amsterdam. Na nové Tehelné pole tak môže prísť súper, ktorý má cveng, no hráči slovenského majstra musia ešte prejsť cez najbližšiu prekážku. "uviedol Alexandar Čavrič.V kádri belasých prišlo v minulom týždni k jednej zmene, už v ňom nefiguruje čiernohorský útočník Boris Cmiljanič. Slovan ho pustil na hosťovanie do rakúskeho klubu FC Flyeralarm Admira Wacker Mödling.Stredajšiu slovensko-írsku konfrontáciu budú rozhodovať Francúzi. Ako hlavný povedie zápas Frank Schneider, na čiarach mu budú asistovať Guillaume Debart a Djemel Zitouni.