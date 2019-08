Lewis sa postavil za rovnaké odmeny pre športovkyne, kritizoval Trumpa

Carl Lewis, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Lima 6. augusta (TASR) - Deväťnásobný olympijský šampión Carl Lewis vyhlásil, že ženy si zaslúžia spravodlivé a rovnaké platy ako muži a zároveň sa pustil do kritiky Donalda Trumpa. Prezidenta USA označil za rasistu a mizogýna.Päťdesiatosemročný legendárny atlét to uviedol v peruánskom hlavnom meste Lima, kde predstaví medailové kolekcie pre šprint na 100 m a skok do diaľky pre prebiehajúce Panamerické hry. Lewis pripomenul aj to, že vynikajúcim atlétom sa stal vďaka svojej matke, ktorá súťažila na premiérových Panamerických hrách v roku 1951 v Buenos Aires.vyhlásil.Športové reprezentantky USA už dlhodobo bojujú za rovnaké práva ako majú muži. V uplynulom období boli aktívne najmä futbalistky, ktoré podali začiatkom roku kolektívnu žalobu na Futbalovú federáciu USA. Tá sa podľa nich správa diskriminačne a žiadajú od nej rovnaké odmeny, aké dostávajú muži v národnom tíme.uviedol.Lewis sa pustil aj do kritiky Trumpa a podľa neho čakajú USA veľké výzvy. "dodal.Držiteľ zlatých olympijských medailí zo šprintov na 100 a 200 m, štafety na 4x100 m a diaľky reagoval na nedávne Trumpove vyhlásenia. Prezident USA v uplynulom období niekoľkokrát zaútočil na štyri demokratické kongresmanky z radov etnických menšín a zverejnil proti nim xenofóbne tweety. Okrem iného ich vyzval, aby sa "vrátili" do krajín svojho pôvodu. Skupina demokratiek, z ktorých tri sa narodili v USA, pozostáva z političiek hispánskeho, arabského, somálskeho a afroamerického pôvodu. Informovala agentúra AP.