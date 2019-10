EL: Slovan poskytne deťom vstup zadarmo aj na zápas s Wolverhamptonom

Na snímke hráči ŠK Slovan Bratislava. Foto: TASR - Jakub Kotian Foto: TASR - Jakub Kotian

Bratislava 10. októbra (TASR) - Futbalový klub ŠK Slovan Bratislava využije reglement UEFA, ktorý pri stretnutí za zatvorenými dverami umožňuje účasť deťom vo veku do 14 rokov, po súboji s Besiktasom Istanbul aj v druhom domácom zápase skupinovej fázy Európskej ligy 2019/2020 s Wolverhamptonom Wanderers. Ten je na programe vo štvrtok 24. októbra o 18.55 na Tehelnom poli.Klub spustil možnosť rezervácie bezplatných vstupeniek pre deti zo škôl a futbalových klubov na celom Slovensku vo štvrtok 10. októbra. Len v priebehu niekoľkých hodín prejavili školy a kluby záujem o takmer dvetisíc vstupeniek. Vedenie Slovana na zápase očakáva ešte vyššiu návštevu detí než na duel s Besiktasom.uviedol v tlačovej správe klubu marketingový riaditeľ ŠK Slovan Tomáš Straka.Základné školy a futbalové kluby môžu na mail deti@skslovan.com nahlásiť názov školy, resp. klubu, počet vstupeniek pre deti a sprievod a kontakt na koordinátora, ktorý bude zodpovedný za školu, resp. klub. Klub následne deťom a dozoru vystaví elektronické vstupenky (tzv. HOMETICKET). Nahlasovanie je možné do stredy 23. októbra do 20.00 h, avšak klub pre vysoký záujem odporúča, aby sa školy, resp. kluby prihlásili s časovým predstihom.ŠK Slovan bude dôsledne kontrolovať pomer jednej dospelej osoby na skupinu 10 detí, dospelé osoby nad daný počet nebudú na štadión vpustené. Na štadióne budú otvorené bufety, kde je možná hotovostná aj bezhotovostná platba.