TIPSPORT LIGA: Voči N. Zámkom sa začalo konkurzné konanie

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 10. októbra (TASR) - Uznesením Okresného súdu Bratislava I sa v utorok začalo konkurzné konanie voči tipsportligovému hokejovému klubu HC Nové Zámky. Ekonomický riaditeľ a konateľ spoločnosti HC Nové Zámky s.r.o. Marek Mráz vo vyhlásení na oficiálnej stránke tímu uviedol, že to nemá vplyv na existenciu a fungovanie spoločnosti a zároveň hokejového klubu.Dôvodom na začatie konkurzného konania je nevyplatenie časti financií za sezónu 2018/2019 piatim bývalým hokejistom Nových Zámkov Henrichovi Ručkayovi, Richardovi Nejezchlebovi, Miroslavovi Zaťkovi, Filipovi Dundáčkovi a Janisovi Andersonsovi. Na svojej stránke o tom informuje Ministerstvo spravodlivosti SR. Začatie konkurzného konania potvrdil prostredníctvom stanoviska aj samotný klub, podľa jeho vedenia však táto skutočnosť nijakým spôsobom nemá vplyv na existenciu a fungovanie spoločnosti a zároveň hokejového klubu. "Vyhlásením konkurzného konania nie je ohrozená naša športová ani ekonomická činnosť. Náš klub pracuje v štandardnom režime a máme za to, že podľa platnej legislatívy, právneho poriadku SR a na základe komunikácie s renomovanými konkurznými právnikmi nie je predpoklad, že by mohol byť na nás reálne vyhlásený konkurz," píše sa vo vyhlásení.