EL: Slovan sa chce rozlúčiť víťazne, Šporar myslí na gól Brage

Na snímke Andraž Šporar (Slovan) oslavuje gól v zápase K-skupiny 3. kola Európskej ligy UEFA vo futbale Slovan Bratislava - Wolverhampton Wanderers 24. októbra 2019 v Bratislave. Foto: TASR - Pavel Neubauer Foto: TASR - Pavel Neubauer

6. kolo skupinovej fázy EL 2019/2020, K-skupina, štvrtok 21.00 SEČ, Tehelné pole:

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 11. decembra (TASR) - Futbalisti bratislavského Slovana uzavrú úspešnú jeseň sezóny 2019/2020 vo štvrtok na Tehelnom poli duelom záverečného 6. kola skupinovej fázy Európskej ligy UEFA proti portugalskému Sportingu Braga (21.00 SEČ). Hoci z K-skupiny už nemôžu postúpiť do šestnásťfinále, v hre je dosť - prestíž, tretie miesto v skupine, body do koeficientu či prémia za víťazstvo.Slovenský majster má za sebou dobrý rok, vrátil sa na Tehelné pole, oslávil storočnicu, získal titul a napriek eliminácii z Ligy majstrov si zahral v skupine EL. Aj hosťom pôjde o veľa, bojujú o prvé miesto v skupine, keď majú jednobodový náskok pred Wolverhamptonom Wanderers z anglickej Premier League.Prvý vzájomný duel v Brage sa skončil nerozhodne 2:2, keď sa strelecky presadil Andraž Šporar a v závere zápasu si obranca Bruno Viana zrazil strieľaný center Erika Daniela do vlastnej siete. "Belasí" boli po tomto zápase lídrami skupiny so štyrmi bodmi, potom ale prišli dve prehry s "vlkmi" a padli aj na pôde istanbulského Besiktasu. Slovan cez víkend zdolal vo Fortuna lige doma Dunajskú Stredu 2:0 a prezimuje na jej čele s 10-bodovým náskokom. Braga prehrala na ihrisku Aves 0:1 a v aktuálnej tabuľke portugalskej ligy je šiesta. Na európskej scéne je však opäť úspešná, keďže postúpi do jarnej vyraďovacej fázy a môže sa pokúsiť napodobniť sezónu 2010/2011, keď sa v Európskej lige prebojovala až do finále.Štvrtkový duel bude o čosi špeciálnejší pre obrancu domácich Myentyho Abenu, ktorý v deň zápasu oslávi 25. narodeniny. "," citoval Abenu klubový web Slovana. "," dodal Abena.Slovan oba domáce zápasy v skupine pre trest od UEFA odohral "iba" s deťmi do 14 rokov na tribúnach. Teraz by mala na Tehelné pole prísť dvojciferná návšteva. "" uzavrel Abena.Možno posledný duel na Tehelnom poli čaká slovinského kanoniera Andraža Šporara, o ktorého je záujem na prestupovom trhu. Je tak otázne, či bude v mužstve trénera Jána Kozáka pokračovať aj na jar. Dvadsaťpäťročný útočník ale prestup ešte nerieši a sústredí sa na najbližší zápas. "," povedal Šporar, so štyrmi presnými zásahmi stále jeden z najlepších strelcov EL.Zápas v priamom televíznom prenose prinesie RTVS. Povedú ho arbitri z Poľska, ako hlavný Pawel Gil. Vstupenky sú v predaji on-line na Ticketmedia.sk. Osobný predaj vstupeniek bude prebiehať aj v deň zápasu v pokladnici na Tehelnom poli od 10.00 do úvodného výkopu.rozhodcovia: /Pawel Gil - Konrad Sapela, Marcin Borkowski (všetci Poľ.), priamy prenos RTVS/druhý zápas:/Andris Treimanis (Lot.)1. Braga 5 3 2 0 11:7 11 - postup2. Wolverhampton 5 3 1 1 7:5 10 - postup3. SLOVAN 5 1 1 3 8:9 44. Besiktas 5 1 0 4 6:11 3