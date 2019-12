Balážová s Pištejom zabojujú v Číne o účasť pod piatimi kruhmi

Na snímke slovenskí reprezentanti v stolnom tenise Ľubomír Pištej (vpravo) a Barbora Balážová (vľavo) prehrali v súboji o bronz na II. európskych hrách v Minsku s francúzskou dvojicou Tristan Flore, Laura Gasnierová 1:3 na sety. Minsk, 25. júna 2019. Foto: TASR Michal Svítok Foto: TASR Michal Svítok

Stolný tenis - ITTF World Tour Grand Finals:



štvrtkový program:



mix - štvrťfinále: 06.00 Barbora Balážová, Ľubomír Pištej (SR) - Hoi Kchem Doo, Čchun Tching Wong (Hongkong)



štvorhra žien - štvrťfinále: 9.20 Barbora Balážová, Hana Matelová (SR/ČR) - Miju Nagasakiová, Mijuu Kiharová (Jap.)

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Čeng-čou 11. decembra (TASR) - Slovenskí stolní tenisti Barbora Balážová a Ľubomír Pištej zabojujú o účasť na budúcoročných olympijských hrách v Tokiu. Dvojica sa opäť predstaví v mixe na koncoročnom turnaji ITTF World Tour Grand Finals v čínskom Čeng-čou a ak uspeje vo štvrtkovom štvrťfinále, zabezpečí si účasť pod piatimi kruhmi.Na turnaji, ktorý sa odohrá od 12. do 15. decembra, sa predstavia najlepší z celoročného seriálu ITTF World Tour. Slovensko sa na ňom premiérovo zúčastnilo v roku 2017, rovnako aj vlani a teraz bude mať prvýkrát zastúpenie až v dvoch disciplínach. Balážová sa totiž okrem mixu predstaví aj vo štvorhre žien spolu s českou partnerkou Hanou Matelovou.Obe disciplíny odštartujú vo štvrtok štvrťfinálovými súbojmi. Balážová s Pištejom, štvrťfinalisti z tohtoročných MS a šiesti v mixe vo svetovom rebríčku, nastúpia proti hongkonskému páru Hoi Kchem Doo, Čchun Tching Wong. V prípade výhry by si okrem postupu do semifinále zabezpečili aj účasť v Tokiu, kde bude mať mix premiéru pod piatimi kruhmi. Balážová s Matelovou nastúpia vo štvrťfinále proti Japonkám Miju Nagasakiovej a Mijuu Kiharovej.Slováci sa na turnaj naladili triumfom v mixe na podujatí ITTF Challenge Plus North American Open v kanadskom Markhame. Duo Balážová, Matelová navyše pridalo bronz vo štvorhre. "," uviedol v tlačovej správe šéftréner slovenskej reprezentácie Jaromír Truksa.