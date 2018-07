EL: Slovanista Moha zlomil Milsami: Škoda výpadku v druhom polčase

Na snímke vpravo tréner Martin Ševela a vľavo Moha. Foto: TASR/Pavel Neubauer Foto: TASR/Pavel Neubauer

Bratislava 13. júla (TASR) - Bol jednoznačne mužom prvého súťažného zápasu futbalistov Slovana Bratislava v novej sezóne 2018/19. Marocký stredopoliar so španielskym občianstvom Moha v prvom zápase 1. predkola Európskej ligy UEFA v moldavskom Orhei strelil dva góly do siete tamojšieho Milsami, na jeden prihral Andražovi Šporarovi a nohy mal aj vo vlastnom góle obrancu Artura Craciuna. Slovan vyhral v Moldavsku 4:2 a do odvety, ktorá sa bude hrať na Pasienkoch vo štvrtok 19. júla (18.30 h), pôjde vo viac ako pohodlnej pozícii.Dvadsaťštyriročný krídelník, celým menom Mohammed Rharsalla Khadfi, sa po zápase netajil veľkou spokojnosťou.citoval Mohu oficiálny web "belasých". Slovan viedol po prvom polčase 3:0, v druhom však zbytočne inkasoval dva góly a až v závere po akcii Mohu pridal upokojujúci štvrtý:Bývalý hráč ukrajinského Olimpiku Doneck už v 10. minúte preukázal kvalitné zakončenie, resp. prehľad pri gólovej prihrávke na Šporarov gól v 22. minúte.dodal.