NBA: Isaiah Thomas sa dohodol s Denverom na ročnej zmluve

Isaiah Thomas. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

New York 13. júla (TASR) - Americký rozohrávač Isaiah Thomas bude v zámorskej basketbalovej NBA pôsobiť už v šiestom klube. Dvadsaťdeväťročný dvojnásobný účastník zápasu All Star sa dohodol na ročnej zmluve vo výške 2 miliónov USD s Denverom Nuggets.Podľa informácie portálu ESPN odohral v minulej sezóne za Los Angeles Lakers iba 17 zápasov, pretože absolvoval operáciu bedrového kĺbu. V profilige už obliekal aj dresy Sacramenta Kings, Phoenixu Suns, Bostonu Celtics a Clevelandu Cavaliers. V NBA odohral v základnej časti 473 duelov s priemerom 18,9 bodov na zápas, v play off pridal ďalších 25 zápasov (priemer 22,6 bodu na zápas).