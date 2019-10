EL: Wolverhampton sa dočkal víťazstva, Turkov šokoval v závere zápasu

Ilustračná fotografia. Foto: TASR Foto: TASR

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Istanbul 4. októbra (TASR) - Wolverhampton Wanderers čakal na účasť vo futbalovej Európe 39 rokov. V sezóne 1980/1981 však prehral hneď v prvom kole Pohára UEFA. Tentoraz sa im podarilo prebojovať sa do skupinovej fázy Európskej ligy UEFA 2019/2020 a vo štvrtok sa dočkali aj prvého triumfu vK-skupine. O to cennejšieho, že sa im ho podarilo dosiahnuť na horúcej tureckej pôde, keď zdolali Besiktas Istanbul 1:0.Wolves zaskočili súpera až v úplnom závere zápasu. V tretej minúte nadstaveného času Ruben Neves šikovne preloboval domácu obranu a Willy Boly strelil svoj prvý gól v tejto sezóne.povedal kapitán Wolverhamptonu Conor Coady. Na jeho slová nadviazal trénerNuno Espirito Santo, ktorý svojich zverencov pochválil za ich výkon:Besiktasu sa v tohtosezónnej edícii EL nedarí. Najprv zakopol v prvom kole na Tehelnom pole so Slovanom (2:4) a na body nedosiahol ani v domácom prostredí. V predchádzajúcich troch konfrontáciách s anglickými klubmi pritom pred vlastnými fanúšikmi zvíťazil. Vo štvrtok však narazil na zodpovednú obranu hostí.skonštatoval tréner Besiktasu Abdullah Avci na webe fanatik.com.tr.Wolverhampton sa najbližšie stretne so slovenským šampiónom Slovanom Bratislava na Tehelnom poli (24. októbra, 18.55).sú po remíze v Brage 2:2 na čele K-skupiny o skóre pred Portugalčanmi, na chvoste tabuľky je bez bodu Besiktas.