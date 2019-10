MS na plochej dráhe vyvrcholia v Poľsku, Vaculík priebežne piaty

Na archívnej snímke Martin Vaculík. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Priebežné poradie Speedway GP:

1. Bartosz Zmarzlik (Poľ.) 118 bodov

2. Emil Sajfutdinov (Rus.) 111)

3. Leon Madsen (Dán.) 109)

4. Fredrik Lindgren (Švéd.) 98)

5. Martin VACULÍK (SR) 88)

6. Maciej Janowski 80

7. Patryk Dudek (obaja Poľ.) 75 (POL)

8. Matej Zagar (Slov.) 74.

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Toruň 4. októbra (TASR) - V prvú októbrovú sobotu vyvrcholí seriál majstrovstiev sveta motocyklov na plochej dráhe. V poľskej Toruni bude v akcii aj slovenský reprezentant Martin Vaculík, ktorý figuruje v priebežnom poradí na 5. mieste. Lídrom je Poliak Barzosz Zmarzlik, ktorý by na domácom podujatí rád oslavoval celkové víťazstvo.Zmarzlikov 7-bodový náskok na druhého Rusa Emila Sajfutdinova a 9-bodový na tretieho Dána Leona Madsena znamená, že o titule ešte nie je rozhodnuté. Malé bodové rozdiely pred záverečným podujatím sezóny naznačujú, že by 15-tisícová divácka kulisa mala vidieť atraktívne súboje.Slovák Martin Vaculík je už von z boja o titul, no vzhľadom na výsledky v sezóne 2019 je veľmi pravdepodobná jeho účasť v seriáli Speedway GP aj v sezóne 2020. Preteky v Poľsku budú pre 29-ročného pretekára takmer ako domáce, keďže už niekoľko rokov pôsobí v poľskej extralige.