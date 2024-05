Elán po dlhých 7 rokoch zahrá v Košiciach

Je rozhodnuté – skupina Elán potvrdila svoj koncert v košickej Steel aréne. Termín zvolila viac ako vhodný, v deň koncertu, 24.októbra oslávi hlavná postava kapely Jožo Ráž narodeniny. Elán vystúpi s programom Elán 70 a jasným odkazom „Oslavy pokračujú“. Rozhodnutie vystúpiť v najväčšej hokejovej hale východného Slovenska padlo najmä preto, aby Elán uspokojil všetkých slovenských fanúšikov, ktorí si nestihli zakúpiť vstupenky na 3 po sebe idúce koncerty v Bratislave. Predpredaj odštartoval 26.5.2024 exkluzívne tu https://www.ticketportal.sk/event/ELAN-70-KOSICE-65292?ID_partner=60

Už skôr ohlásené tri halové koncerty v Bratislave a dva v O2 aréne v Prahe kapela stihla vypredať v priebehu niekoľkých týždňov. Teraz sa kapela rozhodla ku kroku, v ktorý už snáď žiadny fanúšik nedúfal. 24.októbra 2025 dorazí so svojím programom Elán 70 do košickej Steel arény. V rovnaký deň oslávi líder skupiny svoje narodeniny.

„Košických fanúšikov a celkovo východniarov mám veľmi rád a keď som si uvedomil, že sme tam nehrali 7 rokov a zároveň je možné tam ísť v rovnaký deň ako oslávim narodeniny, bol som k tomu veľmi „nalomený“. A tak vám odkazujem: Je rozhodnuté - dorazíme a veľmi sa na Vás teším, oslavy s východniarmi vždy stoja za to“ komentuje toto rozhodnutie Jožo Ráž.

„Zahráme program Elán 70 a pretože pre mnohých fanúšikov je problematické cestovať z Košíc do Bratislavy a ešte viac fanúšikov si vstupenky do Bratislavy ani nestihlo kúpiť, celá kapela je pripravená odohrať nezabudnuteľný koncert – skrátka oslavy pokračujú a Košice ako jediné mesto východného Slovenska môžu tento program zažiť s nami“ dodáva Jano Baláž s tým, že je to naozaj výnimočné a žiadne ďalšie slovenské mesto už kapela v pláne nemá.

Skupina Elán vznikla v roku 1968. Vydala pätnásť študiových albumov, päť anglických albumov aj množstvo kompilácií, za ktorých predaje získala neuveriteľných 25 platinových dosiek. Koncert Elánu na Letnej si nenechalo ujsť asi 100 tisíc fanúšikov, v roku 2007 vypredali aj slávnu Carnegie Hall v New Yorku. Pilierom kapely sú Jožo Ráž (spev, basgitara) a Jano Baláž (spev, gitara). Jeden zo zakladateľov kapely Vašo Patejdl (klávesy, spev) zomrel minulý rok v auguste. Elán naposledy koncertoval v roku 2018, kedy svoje veľkolepé československé halové a open air turné plné vizuálnych efektov a projekcií zakončil vo vypredanej pražskej O2 aréne. Na jar 2024 skupina po 5 rokoch vydala nový singel - Znova sa ma dotkni, ktorý sa ihneď po oznámení stal ďalšou elánovskou hitovkou.

