Na Pohodu príde Grammy ocenený ženský bulharský spevácky zbor The Mystery of the Bulgarian Voices, ktorý spolupracoval s Kate Bush a Lisou Gerrard z Dead Can Dance.

Zbor vznikol v 50. rokoch, pričom ich účelom bolo udržať a renovovať bulharskú ľudovú hudbu a tradíciu, aby tak potlačili antikomunistické hudobné vplyvy. Zlom pre ich tvorbu nastal, keď si ich všimol švajčiarsky muzikológ Marcel Celliér, ktorý ich spev nahral a vydal na albume Le Mystère Des Voix Bulgares (Volume 1) v roku 1975. Album sa neskôr dočkal aj reedície vo vydavateľstve 4AD. Za druhý album získlali sošku Grammy.





Práve vo vydavateľstve 4AD sa spoznali s legendárnym duom Dead Can Dance a s ich speváčkou Lisou Gerrard, ktorá z ich špecifického spevu čerpala inšpiráciu, ktorú počuť hlavne v ich asi najznámejšom hite The Host of Seraphim, ktorý sa objavil aj v mnohých filmoch. S Lisou Gerrard nakoniec v roku 2018 nahrali celý spoločný album BooCheeMish.Ich špecifický hlas si zamilovalo množstvo hudobných legiend. Kate Bush si ich prizvala do troch pesničiek na jej album The Sensual World z roku 1989, spolupracovali aj s Bobbym McFerrinom a jedna z ich pesničiek odznela aj na svadbe Davida Bowieho, ktorý ňou nahradil svadobnú klasiku Here Comes the Bride.Legendárny zbor otvorí na Pohode sobotný program na hlavnom pódiu. Na trenčianskom letisku sa predstavia pod taktovkou dirigenta a skladateľa Georgia Andreeva aj so sláčikovým kvartetom Quarto Quartet a odohrajú nové ale aj ich najznámejšie pesničky.Festival Pohoda sa bude konať na trenčianskom letisku už 11. až 13. júla, teda o necelých 50 dní. The Mystery of the Bulgarian Voices tak dopĺňajú tohtoročný silný lineup, v ktorom nechýbajú napríklad Queens of the Stone Age, Peggy Gou, Skepta, Morcheeba, James Blake, Pendulum (Live), Black Pumas, Royal Blood, Thievery Corporation, City Morgue ale ani domáce hviezdy ako Jana Kirschner, Richard Müller a veľa ďalších.