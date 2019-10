Električky jazdia po Obchodnej už 120 rokov

Obchodná ulica v Bratislave, archívna snímka. Foto: TASR/Dušan Kittler Foto: TASR/Dušan Kittler

Bratislava 3. októbra (TASR) – Na Obchodnej ulici v Bratislave jazdia električky už 120 rokov. Trať bola v roku 1899 síce krátka, ale na vtedajšie pomery Bratislavy to stačilo. Cestovanie drevenými električkami však bolo oproti jazde na konskom povoze výrazne pohodlnejšie.priblížil pre TASR manažér PR a marketingu Dopravného podniku Bratislava (DPB) Martin Žarnovický.Nová trať bola iba jednokoľajná a premávali na nej iba dve električky vždy oproti sebe a navzájom sa obiehali na výhybni, ktorá stála pri súčasnej zastávke Slovenská technická univerzita. "podotkol Žarnovický.Na súčasný električkový bulvár sa premenila Obchodná až o 50 rokov neskôr a výrazne zrýchlila dopravu z centra mesta cez tunel do Karlovej Vsi. Toto rýchle spojenie plánuje DPB obnoviť v polovici novembra. Čaká však na ukončenie prvej etapy rekonštrukcie trate v Karlovej Vsi.Prvé električky, ktoré jazdili po Obchodnej, boli takmer celé z dreva a dokázali odviezť iba približne 30 cestujúcich. Dnešné vozidlá ich dokážu odviezť aj 350. Dopravca chce v súčasnosti z električiek vytvoriť kapacitný dopravný systém, ktorý by na seba mohol prevziať niektoré úlohy chýbajúceho bratislavského metra." spresnil Žarnovický.