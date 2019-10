Trump údajne navrhol strieľať migrantom do nôh s cieľom spomaliť ich

Na archívnej snímke Donald Trump. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Washington 3. októbra (TASR) - Americký prezident Donald Trump údajne navrhol strieľať migrantom do nôh, aby ich" po prekonaní bariéry na hraniciach s Mexikom, hoci mu bolo povedané, že by to bolo nezákonné. Informovala o tom v stredu stanica CNN s odvolaním sa na knihu, ktorú napísala dvojica novinárov denníka The New York Times.Prezident mal tento návrh predniesť na stretnutiach v Oválnej pracovni v marci 2019, keď zároveň pohrozil, že uzavrie hranice USA s Mexikom.Trump podľa knihy takisto chcel, aby na hraniciach s Mexikom bol postavený plot s vodnou priekopou s hadmi a aligátormi News. Na vrchu elektrického plota mali byť aj hroty, ktoré by dokázali prepichnúť ľudskú kožu.Knihu s názvom Border Wars: Inside Trump's Assault on Immigration napísali novinári denníka The New York Times Michael Shear a Julie Hirschfeldová Davisová na základe rozhovorov s viac ako desiatkou predstaviteľov Bieleho domu a americkej vlády.Šéf Bieleho domu presadzuje zastavenie prílevu migrantov, prevažne zo stredoamerických krajín, ktorí sa hromadne snažia dostať cez Mexiko do Spojených štátov. Výstavba pohraničnej bariéry bola jedným z jeho hlavných predvolebných sľubov.