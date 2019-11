Električky nebudú krátko premávať v okolí Hviezdoslavovho námestia

Ilustračné foto. Foto: TASR Foto: TASR

Bratislava 20. novembra (TASR) – Pre prípravy na vianočné trhy a osádzanie betónových zábran na Hviezdoslavovom námestí v Bratislave bude vo štvrtok (21. 11.) doobeda z okolia námestia odklonená električková doprava. Električky budú presmerované na náhradné trasy, obsluhované tak nebudú zastávky SND a Námestie Ľudovíta Štúra.informuje Dopravný podnik Bratislava (DPB) na sociálnej sieti. V smere do centra zabočia električky od zastávky Kamenné námestie priamo na prestupný uzol Námestie SNP. Cez Kapucínsku budú pokračovať do tunela, k Mostu SNP a cez Šafárikovo námestie sa vrátia späť na Kamenné námestie. Odtiaľ sa napojí na svoju trasu smer ŽST Nové Mesto, respektíve Zlaté Piesky.Električky by mali byť takto presmerované od 9.00 do 12.00 h.