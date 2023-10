Električky v Karlovej Vsi zrazili dvoch chodcov, žena po strete s Mercedesom skončila v nemocnici

18.10.2023 (SITA.sk) - V bratislavskej Karlovej Vsi sa počas stredajšieho rána stali tri nehody, pri ktorých utrpeli chodci zranenia. Ako informuje bratislavská policajná hovorkyňa Silvia Šimková , približne o 8:00 na Karloveskej ulici zrazila chodkyňu električka. Ženu so zraneniami previezli do nemocnice.Ďalšia nehoda sa stala na ulici Hanulova v blízkosti zastávky MHD Damborského. Zrážka chodkyne s Mercedesom si vyžiadala rovnako prevoz ženy do nemocnice. Alkohol u vodičov nezistili.Krátko pred 10:00 na Karloveskej ulici zrazila električka ďalšieho chodca, ktorý pri zrážke utrpel zranenia. Príčinu všetkých troch nehôd vyšetrujú.