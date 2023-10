Hlas-SD chce nominovať na podpredsedu parlamentu Žigu, ale vraj bude rešpektovať aj post pre opozíciu

Rešpektovať budú opozičné posty

Výbory, ktoré kopírujú ministerstvá

18.10.2023 (SITA.sk) - Strana Hlas – sociálna demokracia (Hlas-SD) má v úmysle nominovať na post podpredsedu Národnej rady (NR) SR Po príchode na stretnutie predsedov politických subjektov zvolených do parlamentu to uviedol predseda strany Hlas-SD Peter Pellegrini Hlas-SD bude podľa Pellegriniho rešpektovať post podpredsedu NR SR pre opozíciu. Dodal, že nemajú v úmysle pri volení nominantov opozície robiť obštrukcie tak, ako sa to stávalo v minulosti.„My budeme voliť tak, ako to opozícia navrhne," povedal šéf Hlasu. Opozícia podľa neho bude mať k dispozícii päť kontrolných výborov i dva riadne výbory.Podľa Pellegriniho stredu ide o technické stretnutie. Cieľom je dohodnúť napríklad predsedov výborov. „Samozrejme, každá politická strana bude nominovať svojich, tak, aby všetko prebehlo dvadsiateho piateho, zatiaľ, ak je to teda pracovný termín, všetko v poriadku,“ uviedol Pellegrini.Predseda Hlasu uviedol, že jeho politický subjekt má záujem o výbory, ktoré by aspoň čiastočne kopírovali ich rezorty vo vláde.Podotkol ale, že mnoho bude závisieť i od toho, akú odbornosť budú mať poslanci, a teda nie všetko bude úplne kopírovať ministerstvá, ktoré majú. Uviedol príklad, že ak má iná politická strana viac lekárov, tak zdravotnícky výbor pripadne im.