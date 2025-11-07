|
Piatok 7.11.2025
Meniny má René
|Denník - Správy
Elektrifikácia by mohla Európe ušetriť 250 miliárd eur ročne
Spoločnosť Schneider Electric, líder v oblasti digitálnej transformácie energetického manažmentu a automatizácie, zverejnila
7.11.2025 (SITA.sk) - Spoločnosť Schneider Electric, líder v oblasti digitálnej transformácie energetického manažmentu a automatizácie, zverejnila novú výskumnú správu, v ktorej zdôrazňuje úlohu, ktorú musí elektrifikácia zohrávať v budúcnosti Európy. V súčasnosti je miera elektrifikácie v Európe len 21 % – číslo, ktoré sa za posledné desaťročie nezmenilo a je o 10 % nižšie ako v Číne, kde prebieha rýchla elektrifikácia. Náklady za spotrebu elektrickej energie v domácnostiach v EÚ predstavujú 0,27 eura za kWh, v USA 0,15 eura a v Číne 0,08 eura za kWh. To znamená, že náklady spojené s využívaním elektrickej energie sú pre občanov EÚ trikrát vyššie ako v Číne.
Analytická správa Schneider Electric ukazuje, že Európa by mohla do roku 2040 ušetriť 250 miliárd eur ročne prostredníctvom urýchlenia elektrifikácie. Analytici sa zamerali na rovnováhu medzi cenovou dostupnosťou, bezpečnosťou a udržateľnosťou. Poukazujú na vysokú závislosť Európy od dovozu fosílnych palív, čo udržuje náklady na vysokej úrovni a odďaľuje naplnenie cieľov udržateľnosti. Pripomínajú tiež, že emisie v EÚ od roku 1990 klesli o výrazných 37 %.
Správa poukazuje na to, že tempo a pokrok elektrifikácie v Európe sa v jednotlivých krajinách výrazne líšia. Je to spôsobené rozdielmi v infraštruktúre, politike, vyspelosti trhu a dopytom zo strany spotrebiteľov. Severské krajiny dosiahli významný pokrok v doprave aj elektrifikácii budov. Juh Európy vykazuje vyššiu mieru elektrifikácie budov, zatiaľ čo západná a stredná Európa zaznamenávajú zvýšené investície do elektrifikácie priemyslu.
Správa identifikuje niekoľko kľúčových politických opatrení, ktoré je potrebné prijať. Po prvé, je potrebné znížiť cenový rozdiel medzi elektrinou a zemným plynom postupným rušením dotácií na fosílne palivá a reformou zdanenia energie s cieľom motivovať využívanie čistej energie.
Rovnako dôležité je urýchlenie financovania – zjednodušenie prístupu k investíciám, ponuka cielených stimulov (najmä pre malé a stredné podniky) a smerovanie príjmov z obchodovania s emisiami a inovačných fondov do projektov elektrifikácie.
Správa tiež zdôrazňuje dôležitosť vytvorenia silných miestnych trhov, čo zahŕňa povinnú elektrifikáciu nových budov a priemyselných procesov, podporu rýchleho zavádzania tepelných čerpadiel a elektrických vozidiel.
Napokon, podpora miestneho rozvoja prostredníctvom udržateľného verejného obstarávania, urýchlenia normalizácie a cielená podpora európskych inovácií a výroby zabezpečí, že ekonomické a zamestnanecké prínosy elektrifikácie sa premietnu do rozvoja celého európskeho kontinentu.
