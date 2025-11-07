Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Piatok 7.11.2025
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má René
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

V spálni

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.

 Mobilná verzia




 24hod.sk    Z domova    Regióny

07. novembra 2025

Obyvatelia Chorvátskeho Grobu majú vďaka Budimexu nový park, na výstavbe sa podieľali aj dobrovoľníci


Tagy: Chorvátsky Grob Park

Obyvatelia Chorvátskeho Grobu môžu využívať nový komunitný priestor Park 5 Element. Park vybudovali s pomocou partnerov, vrátane spoločnosti



Zdieľať
690dd87b8efdf264693054 676x507 7.11.2025 (SITA.sk) - Obyvatelia Chorvátskeho Grobu môžu využívať nový komunitný priestor Park 5 Element. Park vybudovali s pomocou partnerov, vrátane spoločnosti Budimex. Tá v blízkosti Bratislavy realizuje výstavbu križovatky diaľnic D1 a D4.


Projekt premenil nevyužitý priestor v lokalite 5 Element – Čierna Voda na komunitný park, ktorý bude slúžiť ako miesto oddychu, stretávania, terénneho vzdelávania a relaxu pre obyvateľov všetkých vekových kategórií. Práce zastrešilo Občianske združenie Srdcom pre Grob v spolupráci s obcou, partnermi a dobrovoľníkmi, ktorí sa podieľali na výstavbe a skrášľovaní priestranstva.

Projekt zahŕňal úpravy terénu, spevnenie plôch, položenie trávnika, výsadbu 700 rastlín a výstavbu spevnených plôch, chodníkov, výbehu pre psov či exteriérovej šachovnice. Okrem realizačného tímu sa zapojilo niekoľko desiatok dobrovoľníkov, ktorí prispeli od návrhov a odborných rád až po brigádu pri výsadbe rastlín.

Ako vysvetlil zástupca Budimexu, podpora tejto iniciatívy je súčasťou širšieho prístupu spoločnosti k rozvoju miestnych komunít. Budimex už skôr podporil napríklad rekonštrukciu školy a škôlky v Národnom ústave detských chorôb (NÚDCH) v Bratislave či dobudovanie materského centra pre rodičov s deťmi vo Vajnoroch. „Kdekoľvek sme prítomní ako generálny zhotoviteľ, chceme byť aj dobrým susedom,” uviedol riaditeľ výstavby v spoločnosti Budimex Wojciech Włodzimirski.


Zdroj: SITA.sk - Obyvatelia Chorvátskeho Grobu majú vďaka Budimexu nový park, na výstavbe sa podieľali aj dobrovoľníci © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Chorvátsky Grob Park
   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
Elektrifikácia by mohla Európe ušetriť 250 miliárd eur ročne
<< predchádzajúci článok
Predstavitelia justície zasadli za okrúhly stôl, riešili ochranu komunikácie medzi advokátom a klientom

©2005-2025 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 