Obyvatelia Chorvátskeho Grobu majú vďaka Budimexu nový park, na výstavbe sa podieľali aj dobrovoľníci
Obyvatelia Chorvátskeho Grobu môžu využívať nový komunitný priestor Park 5 Element. Park vybudovali s pomocou partnerov, vrátane spoločnosti
7.11.2025 (SITA.sk) - Obyvatelia Chorvátskeho Grobu môžu využívať nový komunitný priestor Park 5 Element. Park vybudovali s pomocou partnerov, vrátane spoločnosti Budimex. Tá v blízkosti Bratislavy realizuje výstavbu križovatky diaľnic D1 a D4.
Projekt premenil nevyužitý priestor v lokalite 5 Element – Čierna Voda na komunitný park, ktorý bude slúžiť ako miesto oddychu, stretávania, terénneho vzdelávania a relaxu pre obyvateľov všetkých vekových kategórií. Práce zastrešilo Občianske združenie Srdcom pre Grob v spolupráci s obcou, partnermi a dobrovoľníkmi, ktorí sa podieľali na výstavbe a skrášľovaní priestranstva.
Projekt zahŕňal úpravy terénu, spevnenie plôch, položenie trávnika, výsadbu 700 rastlín a výstavbu spevnených plôch, chodníkov, výbehu pre psov či exteriérovej šachovnice. Okrem realizačného tímu sa zapojilo niekoľko desiatok dobrovoľníkov, ktorí prispeli od návrhov a odborných rád až po brigádu pri výsadbe rastlín.
Ako vysvetlil zástupca Budimexu, podpora tejto iniciatívy je súčasťou širšieho prístupu spoločnosti k rozvoju miestnych komunít. Budimex už skôr podporil napríklad rekonštrukciu školy a škôlky v Národnom ústave detských chorôb (NÚDCH) v Bratislave či dobudovanie materského centra pre rodičov s deťmi vo Vajnoroch. „Kdekoľvek sme prítomní ako generálny zhotoviteľ, chceme byť aj dobrým susedom,” uviedol riaditeľ výstavby v spoločnosti Budimex Wojciech Włodzimirski.
