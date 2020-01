Elektrizujúca atmosféra aj najvyššie prémie, Flauchau uvidí ďalší súboj Vlhová – Shiffrinová

Slalom žien (Flachau) - prémie



vo švajčiarskych frankoch, resp. eurách / sumy sú uvedené pred zdanením/:



1. miesto: 76 716,90 CHF, čiže 70 969,53 eur

2. miesto: 37 630,14 CHF, čiže 34 808,03 eur

3. miesto: 21 086,76 CHF, čiže 19 505,34 eur

4. miesto: 8400 CHF, čiže 7770,03 eur

5. miesto: 6000 CHF, čiže 5549,57 eur

6.miesto: 4800 CHF, čiže 4439,70 eur

.... 30. miesto: 600 CHF, čiže 554,962 eur

________________________________________________

celková suma odmien: 189 433.80 CHF, čiže 175 210,42 eur



13.1.2020 (Webnoviny.sk) - Viac než 10 000 ľudí popri trati a v cieľovom priestore, k tomu elektrizujúca atmosféra večerných pretekov a najvyššie prémie v ženskom kolotoči Svetového pohára v alpskom lyžovaní Utorkový slalom vo Flachau tento rok oslávi desaťročie od svojho vzniku a rovnako ako aj predchádzajúce preteky v najtočivejšej disciplíne v tejto sezóne by sa mal niesť v znamení súboja o víťazstvo medzi Mikaelou Shiffrinovou Petrou Vlhovou . Američanka si na pondelkovom večernom žrebe vytiahla číslo štyri, Slovenka začne 1. kolo s dvojkou.Dominantnosť 24-ročnej Američanky v slalome je akoby z iného sveta. Od roku 2018 vyhrala v najtočivejšej disciplíne 16 pretekov Svetového pohára z devätnástich, na ktorých štartovala. Dvakrát bola druhá za jej rovnako starou slovenskou súperkou a raz nedokončila.Pre porovnanie Vlhová v rovnakom časovom úseku vyhrala tri slalomy Svetového pohára /Lenzerheide 2018, Flachau 2019 Záhreb 2020 / a dvanásťkrát stála na pódiu pre tri najlepšie. Lenže práve posledné víťazstvo v podaní Vlhovej bolo iné ako tie ostatné.Na kopci Sljeme nad Záhrebom deklasovala konkurenciu vrátane Shiffrinovej, ktorej nadelila 1,31 s. Takýto triumf môže mať pozitívny dopad na nárast sebavedomia, zároveň môže súperku nabudiť na veľkú odvetu. Vlhová bude vo Flachau v pozícii minuloročnej víťazky, no Shiffrinová na miestnom kopci dominovala už trikrát (2013, 2014 a 2018)."Pamätám si svoju jazdu vo Flachau spred roka, ale skôr si myslím, že ľudia majú stále v pamätí moje nedávne víťazstvo v Záhrebe a podľa toho sa budú pozerať na najbližšie preteky. V Záhrebe to bol môj deň. Predviedla som dve dobré jazdy, hoci prvé kolo nebolo bez chýb. Teraz to už len zopakovať aj vo Flachau," uviedla Petra Vlhová pre slovenské médiá ešte po svojom triumfe v Záhrebe."Do pretekov vo Flachau pôjdem s rovnakým nastavením ako do ostatných. Pokúsim sa o svoje najlepšie jazdy," uviedla Shiffrinová pre rakúske médiá. Obe veľké rivalky nedokončili v nedeľu super G v rámci alpskej kombinácii v neďalekom Altenmarkte-Zauchensee.Ako to ovplyvnilo ich prípravu na slalom vo Flachau? "Mali sme aspoň o trochu viac času na prípravu," zhodli sa Shiffrinová aj Vlhová.Vlhovej krajanka Veronika Velez-Zuzulová má na preteky vo Flachau krásne spomienky. Najmä na rok 2016, keď sa na zjazdovke pomenovanej po miestnom rodákovi Hermannovi Maierovi v rozpätí štyroch dní tešila z dvoch víťazstiev.To druhé bolo práve v sprievode Vlhovej na stupňoch víťaziek. "Bolo to prvé pódium na pretekoch Svetového pohára, na ktorom sme stáli spoločne s Petrou. Vtedy sme spolu trávili dosť veľa času a trénovali sme spoločne. O to bolo krajšie, keď sme boli spolu na pódiu,“ opísala Velez Zuzulová na webe sport24.pluska.sk.Dnes má Velez-Zuzulová už dva roky po kariére a v RTVS spolukomentuje priame prenosy z pretekov Petry Vlhovej. Ani utorok večer vo Flachau nebude výnimka. A ako vidí 35-ročná bratislavská rodáčka žijúca vo Francúzsku ďalší možný súboj o víťazstvo so Shiffrinovou?"Predchádzajúci slalom vyhrala Petra, ale nechcem tipovať, aby som niečo nezakríkla. Bude to určite zaujímavý slalom a teším sa naň," podotkla Velez-Zuzulová.Prvé kolo utorkového večerného slalomu vo Flachau má štart o 18.00 h. Druhé kolo s tridsiatkou najlepších sa začne o 20.45 h a víťazka bude známa po pol desiatej večer. Môže sa tešiť na prémiu takmer 71 000 eur, ďalšie dve pretekárky na stupňoch víťazov dostanú oveľa menej: 34 811, resp.