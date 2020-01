Niekdajší šampión Tour de France Marco Pantani by sa v pondelok dožil okrúhleho životného jubilea

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

13.1.2020 (Webnoviny.sk) - Niekdajší šampión cyklistických pretekov Tour de France či Giro d'Italia Talian Marco Pantani by sa v pondelok dožil okrúhlej päťdesiatky. Rodák z Ceseny, všeobecne považovaný za jedného z najlepších vrchárov cyklistickej histórie, odišiel z tohto sveta presne 14. februára 2004, jeho bezvládne telo našli v hotelovej izbe v Rimini.Vyšetrovanie preukázalo, že cyklista skonal na následky predávkovania kokaínom. Talianske periodikum La Repubblica však najnovšie publikovalo výpoveď jeho drogového dílera Fabia Miradossu, podľa ktorého sa v prípade Pantaniho záhadnej smrti aj po rokoch stále vynára niekoľko nezodpovedaných otázok a rozporuplných tvrdení."Pantani nikdy 'nešňupal' kokaín, on ho fajčil. Pitva však ukázala niečo iné," uviedol Miradossa, ktorý sa domnieva, že pretekár sa nepredávkoval."Dohodli sme sa, že bude mať pri sebe 20-tisíc eur. Policajti však v hotelovej izbe tieto peniaze nenašli. Niekto ich vzal? Bol niekto v Pantaniho izbe? Niekto ho zabil? Nebola to samovražda," poznamenal drogový díler a doplnil: "Ktokoľvek zinscenoval túto scénu, o Marcovi toho veľa nevedel."