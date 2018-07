Elektromobil študentov z Trnavy na svetovej súťaži v Londýne obstál

Ilustračná snímka.>span> Foto: Ilustračné foto: TASR/Radovan Stoklasa

Trnava/Londýn 11. júla (TASR) - Študenti Strednej priemyselnej školy dopravnej v Trnave sa vrátili z Londýna, kde sa od 5. do 8. júla zúčastnili na 34. ročníku pretekov v úspornej jazde Shell Eco-marathon Europe. V silnej konkurencii sa dokázali presadiť s elektromobilom, ktorý sami navrhli a skonštruovali a s ktorým prešli 153 kilometrov na jednu kilowatthodinu.Na trati sa predstavilo 147 tímov, ktoré reprezentovali spolu 27 prevažne európskych krajín. Stredoškolský tím z Trnavy súťažil v kategórii prototypy na elektrický pohon s vozidlom, ktoré má pákové riadenie a karosériu z laminátu a uhlíkových vlákien. Víťazom tejto kategórie sa stal tím ECO-DIMONI zo Španielska s výsledkom 742 kilometrov na jednu kilowatthodinu.Tím z Trnavy je najmladším slovenským tímom a jediným stredoškolským, ktorý reprezentoval Slovensko v európskom finále pretekov. Účastníkom pretekov sú Trnavčania od roku 2016, keď sa študenti úspešne kvalifikovali v nominačných pretekoch z okruhu Le Mans vo Francúzku a minulý rok si vychutnali premiérovú účasť vo veľkom finále v Londýne. S výsledkom sú spokojní.povedal mechanik a vodič trnavského tímu Andrej Karaba. Medzi prototypmi malo Slovensko zastúpenie aj v podobe dvoch vysokoškolských tímov – zo Strojníckej fakulty Technickej univerzity v Košiciach a zo Slovenskej technickej univerzity v Bratislave, ktoré súťažili so svojimi vozidlami na benzínový pohon. Bratislavčania so svojím vozidlom odjazdili 314 km na liter benzínu, Košičania prešli 418 km na liter benzínu.Na Shell Eco-marathone Europe 2018 sa predstavili energeticky najefektívnejšie vozidlá planéty. Konal v rámci festivalu Make the Future Live v londýnskom parku Queen Elizabeth Olympic Park. Viac ako 15.000 návštevníkov si cez rôzne simulácie, virtuálnu realitu, prezentácie či súťaže pozrelo, ako možno budú ľudia žiť, pracovať či cestovať o 50 rokov. Shell Eco-marathon je, ako informoval manažér komunikácie Shell Slovakia, s. r. o., Petr Šindler, jednou z najnáročnejších a najinovatívnejších študentských súťaží na svete. Každoročne sa uskutočňuje v Európe, Severnej Amerike a Ázii. V rámci akcie súťaží budúca generácia inžinierov a vedcov vo veku od 16 - 25 rokov vo vlastnoručne navrhnutých a vyrobených vozidlách. Hodnotenie tímu sa vyjadruje prejdenou vzdialenosťou na liter paliva alebo kilowatthodinu.