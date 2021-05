Elektronická PN-ka od Asseco vyhrala v ČR IT Projekt roka 2020

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

4.5.2021 (Webnoviny.sk) -Víťazom českej súťaže IT Projekt roka 2020 sa stala elektronická PN-ka. Úspešné riešenie, ktoré v susednej Českej republike implementovalo Asseco spolu s konzorciom firiem začiatkom roka 2020, poskytuje plnú digitalizáciu procesov súvisiacich s dočasnou pracovnou neschopnosťou zamestnancov. Zavedenie elektronickej PN-ky (v ČR sa nazýva eNeschopenka) nielen odbúralo administratívnu náročnosť vystavovania a zrýchlilo celý proces vyplácania dávok nemocenského poistenia, ale zabezpečuje tiež softvérovú podporu lekárom a poskytuje on-line informácie zamestnávateľom o dočasnej práceneschopnosti ich zamestnancov. Navyše, systém funguje nezávisle od poistenca, medzi lekárom, okresnou správou sociálnej poisťovne a zamestnávateľom. Už nie je potrebné, aby pacient fyzicky niekam nosil dokumentáciu.Úspech elektronickej PN-ky dosvedčujú aj štatistiky. Od jej nasadenia v januári 2020 bolo v Českej republike dodnes vystavených viac ako 2,4 milióna elektronických PN, čo zodpovedá takmer 9 miliónom elektronických podaní, ktoré lekári odoslali do systému. Zamestnávatelia dostali takmer 6,5 milióna notifikačných správ. Elektronickú PN-ku v Českej republike využíva viac ako 22 tisíc poskytovateľov zdravotných služieb a 285 tisíc zamestnávateľov."Obrovským a nečakaným "záťažovým testom" prešla eNeschopenka na jar a na jeseň, s počiatkom a počas druhej vlny pandémie COVID-19. S cieľom chrániť zdravie občanov aj lekárov umožnila ČSSZ využiť eNeschopenku pre vystavenie karantén. Už v marci boli denne bežne vystavené desiatky tisíc eNeschopenek (vrátane karanténnych). Lekári nemuseli vypĺňať predchádzajúce prepisovacie lístky a najmä – ľudia nemuseli chodiť do ordinácií. Funkčnosť a spoľahlivosť riešenia tak doslova zachránila inak takmer neriešiteľnú situáciu všetkým – lekárom, zamestnancom i zamestnávateľom," dodal Kryštof Zrcek, riaditeľ sekcie sociálneho poistenia ČSSZ, ktorá v ČR zastupuje úlohu slovenskej Sociálnej poisťovne."Elektronická PN-ka je projekt s celospoločenským dosahom, ktorý zvyšuje komfort lekárov, zamestnancov i zamestnávateľov. Od jej zavedenia aj naďalej intenzívne pokračujeme na skvalitňovaní ďalších služieb riešenia," uviedol Jozef Klein, CEO spoločnosti Asseco Central Europe.patrí do medzinárodného holdingu Asseco International, ktorý rozvíja a spravuje skupiny Asseco po celom svete. Ide o popredného poskytovateľa IT riešení a služieb na mieru na globálnych trhoch so zameraním na náročné projekty pre komerčný sektor, ale aj verejný sektor a miestne administratívy a samosprávy. Asseco International v súčasnej dobe zamestnáva viac než 7000 ľudí. Viac informácií nájdete na www.asseco.com/ce Informačný servis