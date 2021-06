Elektronická recepčná je budúcnosťou správy budov, uplatnenie nájde aj v segmente HORECA

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

29.6.2021 (Webnoviny.sk) - Pandémia naštartovala rozsiahle zavádzanie technológií naprieč odvetviami. Podobný trend neobišiel ani sektor HORECA, ktorý sa postupne zotavuje z opatrení proti šíreniu koronavírusu. Mnoho firiem preto začalo riešiť efektívnejšie nastavenie procesov, ktoré smerujú k znižovaniu nákladov a automatizácii s dôrazom na to, aby zaistili chod podnikania aj v prípade ďalšej vlny pandémie.Príkladom z praxe je elektronická recepčná, ktorá dokáže návštevníkovi hotela, budovy či gastronomickej prevádzky vygenerovať na základe QR kódu z emailu, mobilného telefónu alebo naskenovaného osobného preukazu, prístupovú kartu, ktorá ho oprávňuje na vstup do objektu. V prípade hotelov či apartmánov dokáže elektronická recepcia urýchliť proces ubytovania a obmedziť priamy kontakt zamestnancov s hosťami. Novinkou je kontrola certifikátu o očkovaní alebo platnom negatívnom teste na COVID-19."Túto platformu, ktorej srdce tvorí veľký dotykový displej, je možné ďalej upravovať podľa individuálnych požiadaviek klienta. Okrem administratívnych budov tak nájde uplatnenie aj v prípade ovládania vjazdov do logistických areálov, pri registrácii pacientov na súkromných klinikách a v neposlednom rade v segmente HORECA," uvádza Patrik Zúrik, Business Director M2C Slovensko.Nastavenie e-Reception je variabilné, takže bude vždy fungovať presne podľa potrieb zákazníkov. Súčasťou unikátnej recepcie budúcnosti je nonstop servis 24/7 a zabezpečenie inštalácie. Návratnosť investície môže byť už o 12 mesiacov. Optimalizáciu nákladov s využitím elektronickej recepcie je možné prepočítať pomocou online kalkulačky "Ako medzinárodná spoločnosť pozorne sledujeme vývoj na rôznych trhoch v Európe. Každý z nich je špecifický, avšak jeden trend sa objavil naprieč krajinami, kde pôsobíme – aj konzervatívnejšie firmy začínajú byť menej skeptické voči novým technológiám. Automatizácia je cestou k optimalizácii nákladov, ktorá zároveň vytvára príležitosti na efektívnejšie uplatnenie zamestnancov," dodáva Peter Kozáček, ktorý vedie slovenskú pobočku M2C.Informačný servis