V Jelšave zahynul muž počas práce v lese, polícia prípad vyšetruje

29.6.2021 (Webnoviny.sk) - V Jelšave zahynul 43-ročný muž, ktorý v lese pracoval so strojom na spracovanie dreva. Ako na sociálnej sieti informuje banskobystrická krajská polícia, muž utrpel zranenia nezlúčiteľné so životom.Na miesto sa dostavili znalci z viacerých odvetví, polícia začala vo veci trestné stíhanie za usmrtenie. Polícia prinesie viac informácií, keď to dovolí procesná situácia.