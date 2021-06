Elektronické služby Sociálnej poisťovne sú žiadané, e-formuláre o dávky vyplnili už státisíce Slovákov

Online komunikáciu by chceli rozvíjať

E-formulár vyplnili tisíce tehotných

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

10.6.2021 (Webnoviny.sk) - Sociálna poisťovňa od minulého roka ponúka svojim klientom možnosť požiadať o niektoré druhy dávok prostredníctvom elektronických formulárov. Za desať mesiacov eviduje už takmer 620-tisíc elektronicky podaných žiadostí o dávky.Najprv poisťovňa umožnila poistencom takto požiadať o pandemické dávky – pandemické nemocenské aj ošetrovné, vrátane pravidelného podávania čestných vyhlásení, neskôr aj o novú tehotenskú dávku. V tlačovej správe to uviedla hovorkyňa Sociálnej poisťovne Zuzana Dvoráková. „Sme presvedčení, že toto je smer budúcej komunikácie občanov so Sociálnou poisťovňou a pevne verím, že podmienky preň zostanú zachované aj po skončení mimoriadnej situácie," uviedol generálny riaditeľ Sociálnej poisťovne Juraj Káčer. Práve elektronické služby sú podľa neho oblasťou, ktorej poisťovňa venuje zvýšenú pozornosť. „Naše kapacity sa sústreďujú k jej ďalšiemu zlepšovaniu a rozširovaniu,“ dodal.E-formuláre k pandemickej práceneschopnosti a OČR využívajú poistenci od 31. júla minulého roka. Do konca mája tohto roka Sociálna poisťovňa spracovala 408 063 elektronicky podaných žiadostí o pandemické dávky nemocenské, 53 797 žiadostí o ošetrovné a ďalších 148 560 čestných vyhlásení k žiadosti o ošetrovné.Žiadosť o novú tehotenskú dávku podalo prostredníctvom e-formulára zatiaľ 8 139 tehotných mamičiek. Sociálna poisťovňa už týmto spôsobom prijala a spracovala spolu 618 559 e-formulárov.Od 1. apríla minulého roka do konca mája tohto roka Sociálna poisťovňa vyplatila svojim poistencom takmer 800-tisíc pandemických nemocenských dávok a ďalších viac ako 660-tisíc pandemických OČR. V máji tohto roka zároveň Sociálna poisťovňa tehotným mamičkám vyplatila predbežne viac ako 17-tisíc tehotenských dávok.