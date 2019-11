Elektronické voľby by boli nákladné a s neistou bezpečnosťou

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bratislava 30. novembra (TASR) - Elektronické voľby by v súčasnosti priniesli pomerne masívne náklady a zároveň neistý bezpečnostný výsledok. Zavedenie by tak predstavovalo skôr drahú zábavu bez želaného zisku. Pre TASR to uviedol riaditeľ Národnej jednotky SK-CERT Rastislav Janota.hovorí. Bežné volebné procesy považuje za lepšie.myslí si. V prípade zavedenia elektronických volieb by sa preto podľa neho museli zachovať aj klasické "papierové" voľby.Na technologické riziká upozorňuje aj odborník na IT bezpečnosť.poznamenal výkonný riaditeľ spoločnosti Soitron Ondrej Smolár. Pri takýchtosystémoch je to podľa neho vždy o kompromise medzi elimináciou rizika a cenou.Z technologického hľadiska sa podľa neho dá ošetriť korektné uloženie voľby a spočítanie hlasovania bez možnosti jeho manipulácie, ako aj zachovanie anonymity voliča.dopĺňa.