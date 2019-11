Hongkong začína na trhu s luxusom strácať

Ilustračné foto. Foto: dailymail.co.uk Foto: dailymail.co.uk

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Miláno/Hongkong 30. novembra (TASR) - Predajcovia luxusného tovaru v Hongkongu prežívajú ťažké časy a očakáva sa, že v nasledujúcom období sa mnohé značky budú z Hongkongu sťahovať. Čiastočným dôvodom sú už od júna trvajúce protivládne protesty, trh s luxusom v tomto regióne sa však mení už nejaký čas. Poukázala na to štúdia poradenskej spoločnosti Bain & Company, ktorú zverejnili koncom tohto týždňa.Bain vo svojej štúdii predpokladá, že globálny rast tržieb z predaja luxusného tovaru dosiahne tento rok dolnú hranicu pôvodne odhadovaného rozpätia. Podľa pôvodnej prognózy mali globálne tržby z predaja luxusného tovaru vzrásť tento rok o 4 až 6 % oproti 6-percentnému rastu v roku 2018. Bain očakáva, že tohtoročné celosvetové tržby dosiahnu 281 miliárd eur, čo znamená rast o 4 %.Veľký podiel na zhoršení prognózy majú práve politické nepokoje v Hongkongu, ktoré v 3. kvartáli zasiahli do výsledkov viacerých módnych domov či klenotníckych firiem, od švajčiarskej firmy Richemont, ktorá je vlastníkom značky Cartier, až po nemeckú značku Hugo Boss. Počet turistov v Hongkongu pre často násilné nepokoje výrazne klesol a majitelia obchodov museli pravidelne zatvárať prevádzky.Bain predpokladá, že tržby z predaja luxusného tovaru v Hongkongu dosiahnu tento rok zhruba 6 miliárd eur. V roku 2013, čo bol doteraz najúspešnejší rok pre túto oblasť, dosiahli tržby z predaja luxusu približne 10 miliárd eur. Znamená to, že podiel mesta na celosvetových tržbách z predaja luxusu, ktorý v minulosti dosahoval približne 5 %, klesne teraz zhruba na 2 %.Navyše, problémy výrobcov luxusu v Hongkongu nie sú iba dôsledkom nepokojov. Ďalším dôvodom je fakt, že predaj a tržby z luxusu v Hongkongu v posledných rokoch ťahajú najmä obyvatelia z kontinentálnej Číny. Tí síce aj napriek spomaľovaniu rastu ekonomiky míňajú na luxus stále dosť, v poslednom období však nakupujú najmä doma.Slabší kurz jüanu totiž zhoršuje ich pozíciu mimo kontinentálnej Číny, teda aj v Hongkongu. Navyše, Peking znížil dovozné clá a spotrebnú daň, čím ešte viac zredukoval dovtedajšiu cenovú výhodu destinácií ako Hongkong, Londýn či New York.Podľa spoločnosti Bain je tak potrebné počítať s tým, že producenti luxusného tovaru, ktorí majú v Hongkongu celkovo zhruba 1000 obchodov, mnohé z nich v nasledujúcom období zatvoria. Ako povedali Claudia D'Arpiziová a Federica Levatová pracujúce pre firmu Bain, približne 1000 obchodov s luxusom je na tento trh vzhľadom na súčasnú situáciu príliš veľa.Číňania sa momentálne na celosvetových tržbách z predaja luxusného tovaru podieľajú zhruba 35 %. A podľa firmy Bain & Companx by sa na tohtoročnom tempe rastu trhu s luxusom mali podieľať zhruba 90 %.