Elia Viviani by privítal posun klasiky Miláno – San Remo, Peter Sagan na nej ešte nevyhral

Viac času na prípravu

Tvrdé sústredenie

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

31.5.2020 (Webnoviny.sk) - Taliansky šprintér Elia Viviani verí, že najdlhšia monumentálna klasika sezóny Miláno - San Remo sa presunie z ôsmeho na 22. augusta. Úradujúci majster Európy uviedol, že v takom prípade bude mať viac času na prípravu.La Classicissima sa v revidovanom tohtoročnom kalendári UCI objavila v termíne 8. augusta, ale viacerí cyklisti sa vyjadrili, že je to príliš skoro vzhľadom na to, že hlavná časť sezóny sa v dôsledku pandémie koronavírusu v Európe rozbehne až v prvý augustový deň.Na preteky Miláno - Sam Remo sa chystá aj slovenský cyklista Peter Sagan, ktorý tam ešte nikdy nevyhral. Na konte má dve druhé a tri štvrté miesta a veľmi túži po triumfe v pretekoch s dĺžkou 290 km.Definitívne rozhodnutie o možno presune Miláno - San Remo padne 10. júna."Ak by sa preteky posunuli, privítal by som to. Mal by som viac času na prípravu a bolo by to bližšie k Tour de France, ktorá sa začne 29. augusta," uviedol Elia Viviani pre La Gazzetta dello Sport."Ak preteky zostanú v pôvodnom termíne, potom sa zrejme predstavím na prípravnom podujatí La La Route d'Occitanie v úvodných štyroch augustových dňoch. Bude to potrebné. Nemôžem predsa začať sezónu veľkými pretekmi, akými sú Miláno - San Remo," vysvetlil Viviani, ktorý na konci minulej sezóny prestúpil z tímu Deceuninck - Quick Step do Cofidisu.Víťaz jednej z etáp na vlaňajších pretekoch Okolo Slovenska naznačil, že od 22. júna ho čaká tvrdé sústredenie v talianskom Livignu. V takej vysokej nadmorskej výške sa údajne nepripravoval od roku 2016, keď sa sťal v Riu de Janeiro olympijským víťazom na dráhe v omniu.V Tokiu tento rok súťažiť nebude, keďže olympijské hry sa presunuli na rok 2021. Na Tour de France by však chcel ukončiť 20-ročné suchoty tímu Cofidis bez etapového víťazstva. Po Tour by mal absolvovať aj Giro d´Italia (3.- 25. 10.), to je však ešte v štádiu riešenia."Ešte sa nerozhodlo o tom, kam zamierim po Tour de France. Podľa pocitov možno pôjdem na klasiky Gent-Wevelgem či na Okolo Flámska. Ako Talian by som však radšej preferoval Giro d´Italia," dodal Viviani, majiteľ 78 víťazstiev v profipelotóne na ceste.